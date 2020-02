Por qué los abrazos son saludables

Puede sonar un poco cursi, pero los investigadores encuentran que darle un apretón cariñoso a las personas, además de tener un componente emocional, es muy bueno para la salud en general. Algunos estudios enumeran cuáles son los principales beneficios:

Un abrazo calma el estrés

Investigadores de la Universidad de Miami publicaron numerosas investigaciones que respaldan los efectos positivos del contacto humano. Descubrieron que puede reducir la producción de la hormona del estrés (cortisol) y estimular químicos cerebrales que nos produce bienestar.

"Por lo cultural o sensorial hay personas que no pueden sentir o apreciar lo corporal y una mirada puede tener los mismos efectos que el abrazo. Una palabra cálida, un gesto y el tono de voz, también influyen", detalla la licenciada Maria Martha Panizza (MN 28299), Coordinadora del Equipo de Psicología y Psicopedagogía del Centro de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana "El Nido".

Disminuye de la presión arterial y la frecuencia cardíaca

Otro estudio de la Universidad de Carolina del Norte encontró que los abrazos pueden bajar la presión arterial y la frecuencia cardíaca en mujeres premenopáusicas. "El efecto psicológico impacta en lo biológico: que me abracen me da placer y eso me tranquiliza y me alivia", analiza la especialista.

Fortalece el sistema inmunológico

Los investigadores de la Universidad Carnegie Mellon descubrieron además que las personas que experimentan altos niveles de apoyo social y abrazos frecuentes tienen menor riesgo de enfermarse cuando están bajo situaciones de estrés. "Al relajarnos por el placer del abrazo, produce un impacto en el organismo. Cuánto menos estrés, más fortalecido está el sistema inmunológico", explica Panizza.

El abrazo es un acto recíproco; se da y se recibe. Nos muestran que el cariño fluye en ambos sentidos, nos abre y construye una relación de confianza. No tiene costo alguno. Abrazar a alguien durante al menos 20 segundos te traerá muchos beneficios. ¿Ya lo hiciste hoy? Dejanos tus comentarios.