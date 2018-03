Aberrante: ayudaba a su profesor a violar a sus compañeras de colegio

"Vi que le dio plata a ella y a mí me dio 100 mil pesos. Nos montamos al carro y luego nos dejó en la entrada del Colegio Caldas. Caminé hasta mi casa, cuando llegué, subí, entré al baño, y me bañé". Eso fue lo que una joven de 15 años contó a las autoridades sobre Marlon José Carrillo Borja, un ingeniero y docente universitario, acusado por acceso carnal violento, explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, uso de menores en la comisión de delitos y aborto.





El hombre habría violado a por lo menos seis adolescentes e inducido al aborto a dos de ellas. Todo con ayuda de una compañera de colegio de las víctimas, con quien mantenía relaciones íntimas pagas y quien sería testigo y participante de los actos de abuso. La joven de 16 años también fue capturada y deberá responder por los delitos de proxenetismo e inducción al aborto.





Así lo revelan conversaciones por chat entre los acusados, a cuyos teléfonos tuvo acceso la Fiscalía y es material probatorio. En un diálogo hablan de un embarazo de una de las menores de edad a quien le practicaron una prueba casera y le pagarían el aborto; y que fue publicado por el diario El Heraldo.





Menor: No se mamó nada, se tomó un agua de no sé qué...





Marlon: ¿Es normal que se le retrase? Entonces si es normal qué haces culpándome. Esa... muy sabroso.





Menor: No, me dijo que no que era puntual. Marlon, ahora me va a caer el mismo estrés.





Marlon: Que se haga la prueba de una.





Menor: Aro (Claro), pero joda mañana voy a ver si la compro y el sábado se la hace. Marlon y si sale positivo, ¿qué se va a tomar esa pelá?





Marlon: Comer...





Menor: No, yo no le insisto a nadie.





Marlon: Así es amor.





Menor: Marlon.





Marlon: ¿Qué?





Menor: Marlon, tengo una malparida rabia.





Marlon: ¿Qué paso?





Menor: Por tu culpa. Y...tiene dos días de retraso.





Marlon: Eche y por mi culpa, ¿por qué?





La joven de 15 años de la que hablan los sindicados en la conversación por chat contó a Medicina Legal que su compañera le pidió que la acompañara a hacer un trío con un amigo de ella. Pero cuando vio la foto del hombre se dio cuenta que era muy mayor y se negó, según relata el medio local.





Días después, la proxeneta la invitó a pasar un día a un centro comercial, pero en realidad se iban a encontrar con Carrillo Borja. La obligaron a subir al carro del hombre en el aparcamiento del edificio y la llevaron a un lugar que no pudo identificar si era una casa o un motel. En el cuarto ambos se empezaron a desvestir y le quitaron a la fuerza el uniforme de colegio con el que estaba.





El acto sexual entre los tres no fue consensuado ni con protección, dijo la víctima. E indicó que al terminar le dieron 35 dólares, que la proxeneta le pidió al día siguiente en el colegio y le pidió que tomara un Postday (pastilla del día después), pero no lo hizo. Cuando la proxeneta se enteró de su retraso menstrual le compró una prueba de embarazo casera que dio positivo y, posteriormente, unas pastillas abortivas.





Según estableció la Fiscalía, otro caso igual se presentó con una joven de 16 años en noviembre de 2017, cuenta El Heraldo. Pero esta menor gestó por tres meses al bebé, por lo que tuvo que someterse a una intervención quirúrgica. Al parecer, habría otros hombres involucrados en todos los hechos, por lo que las autoridades investigan si se trata de una red de prostitución.





