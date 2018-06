Aberrante: abusó de su hija de 6 años

Así lo subrayó en su escrito la fiscal Érika Leguizamón, al solicitar la clausura de la investigación, que había comenzado el 22 de octubre del 2017, con la denuncia de la madre de la niña, ex esposa del sujeto.





Tres horas antes, su hija le había confiado: "El papi me llevó a la cama y me tapó la boca". La mujer no quiso escuchar más, ya que estalló en incontenible llanto.





Enrejado





Sobrevino la detención del individuo, a quien Leguizamón imputó por "abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo".





Fueron los días más desgarradores para la madre de la nena, ya que tras la denuncia tuvo que llevar a su hija al Cepsi. Permaneció internada varias semanas, se supo en la investigación.





En Cámara Gesell, la pequeña proveyó detalles lapidarios sobre su padre. Enfrente, la defensa, casi sin recursos, sólo atinó a ensayar una salida que sonó más a una mala justificación.





"Mi cliente actuó drogado esa noche", habría mencionado la defensa. Después de los informes médicos adversos, pericias psicológicas en esa línea, la investigación llegó a su etapa final.





El viernes, la fiscal cerró el proceso y lo remitió para una audiencia de control de acusación, la que se ventilará la semana entrante.





Posteriormente, las actuaciones serán remitidas a un vocal y éste definirá los tiempos. Luego, habrá un sorteo del tribunal y éste fijará la fecha del debate oral, pero a puertas cerradas.

