Tiene 64, posó en Instagram junto a su hija de 35 y se llevó todos los elogios

El domingo pasado, en ocasión del Día de las madres en su país, la instructora de fitness australiana Tiffiny Hall publicó en Instagram una foto con su mamá, y generó cientos de reacciones por el increíble look de la mujer. Jeanette, de 64 años, luce espléndida, tan en forma como su hija, de 35, y muchos comentaron: "Parecen hermanas".

Sin embargo, esta no es la primera vez que Tiffiny comparte una imagen de Jeanette que genera revuelo en las redes. Hace dos años, posteó una foto de ambas en malla y la imagen se viralizó en el país oceánico. Jeanette fue entrevistada por varios medios donde dio a conocer su historia y sus secretos para mantenerse bella y saludable.

Esta abuela, cinturón negro de taekwondo, contó que entrena todas las mañanas. "Es lo primero que hago cuando me levanto y nunca me pierdo una sesión" le dijo a la revista WHO. Además, explicó que no hace dieta, sino que come sano. "A veces cocino de forma muy sencilla, a propósito, porque me gusta comer sano y me encanta comprar alimentos frescos todos los días", explicó.

Tiffiny reveló que Jeanette le ha "pateado el trasero" en uno de sus propios entrenamientos. "Mi madre es asombrosa. Ha sido instructora de fitness y taekwondo toda su vida. Ella es la razón por la que estoy donde estoy hoy", comentó.

La foto que compartió en su cuenta de Instagram rápidamente obtuvo miles de mensajes, que elogiaban el físico de la mujer. "¡Dios mío! ¡Espero verme tan hot cuando sea mayor! En realidad, desearía verme así ahora", comentó una seguidora de Tiffiny. "¡Guau! Podría ser tu hermana. Esos brazos", agregó otra. "No parece de 64, más bien de 44", escribió otro fans.