2018 es el año de la fuerza: mirá tu Arcano Natal y las predicciones

Cada uno de nosotros tiene asignado por nacimiento uno de los 22 arcanos mayores (Arcano Natal) que se determina sumando los dígitos de la fecha de nacimiento completa.





"Tu Arcano Natal te entrega claves sobre los desafíos kármicos que debes trabajar en esta vida, así como datos sobre tu personalidad y, por supuesto, es un instrumento que nos permite hacer predicciones a través del Tarot", nos cuenta la tarotista Carmen Luz Ibarra.





¿Cómo determinar qué arcano eres?





Suma dígito a dígito la fecha de tu nacimiento completa (día, mes y año completo). La cifra resultante debe ser inferior a 22 por que sólo existen 22 arcanos.





Por ejemplo, si naciste el 15 de mayo del 2001, la suma será 1+5+5+2+0+0+1= 14, tu arcano es el 14, La Templanza. Si naciste el 3 de octubre de 1964, la suma será 3+1+0+1+9+6+4 = 24. En este caso debemos reducir la cifra 2+4= 6, por lo tanto, el arcano natal es el sexto, el de Los Enamorados.





ARCANO 1 EL MAGO





Salud: Un año de buena salud, siempre y cuando tomes precauciones en torno a esos tratamientos o exámenes que tienes pendientes. En invierno, algunos problemas relacionados con tu musculatura y/o sistema esquelético, te tendrán en reposo por algunos días. Aprovecha de descansar y olvidarte un poco del quehacer cotidiano. Escucha a tu cuerpo.





Trabajo y Dinero: Serán superadas las dificultades económicas que se habían estado produciendo en meses anteriores. El orgullo es importante dejarlo a un lado y aceptar la ayudar de alguien cercano que, aunque tengas dudas, tiene sinceros sentimientos y sólo busca ayudar... Puede tratarse de una pareja o un hombre de la familia, cercano. El segundo semestre está marcado por un nuevo emprendimiento que concentrará tus energías (y con muy buenos resultados).





Amor: Si terminaste hace poco una relación, es tiempo de dejar todo atrás. Deja que el tiempo haga lo suyo y deja de seguir pensando en lo que ya no está; no sirve y te daña. Si decides enfocarte en el presente, a abrir bien los ojos para disfrutar lo que la vida tiene para ti, te sorprenderá la llegada de un nuevo amor que te llenará de satisfacciones y alegrías. Para quienes están en pareja, eviten 'enrostrarse' los errores del pasado. Cuestiónate qué es lo que te lleva a herir y decir cosas de las cuales después de arrepientes. De septiembre en adelante vienen muy buenos momentos, especialmente si evitas lo anterior.





ARCANO 2 LA SACERDOTISA





Salud: Este año te ofrece la oportunidad de recuperar tu salud y de dejar atrás algunas rutinas que te perjudican. Al estar más equilibrada, podrás ordenar tu dieta, realizar rutinas más saludables y reencontrarte con un nuevo enfoque de ti misma. Un excelente trabajo en ese sentido te permitirá un segundo semestre con mucha energía.





Trabajo y Dinero: El primer semestre te mantendrá preocupada porque ciertas respuestas o resoluciones no se dan. El clima laboral es tenso, producto de superiores que presionan o son líderes negativos. Paciencia: se hará justicia entre invierno y primavera, con cambios que te traerán buenas noticias, mejor clima para trabajar y recompensas salariales. Hacia el verano, una oportunidad laboral se presenta -y con muy buenas perspectivas.





Amor: Aquellas parejas que arrastran una crisis desde el 2017, cerrarán su ciclo. El término de esta relación marca obviamente un período de duelo, pero comprenderás que esa acción abre el camino para sanarte a ti misma, ver las cosas con claridad y abrirte a una nueva oportunidad. Para las parejas que llevan años juntas, ojo con la intromisión de terceras personas en su relación, ya que eso puede provocar una crisis a mediados de año. Las solteras dejen de entregar tanto tiempo a aprendizajes y trabajo, porque de lo contrario el amor nuevamente pasará de largo por su puerta; atentas, que este año podría aparecer un hombre muy importante. No lo dejen pasar.





ARCANO 3 LA EMPERATRIZ





Salud: Traten de aprovechar este verano para descansar y olvidarse del trabajo. Dejen que su mente vuele lejos de las tareas, de lo contrario se les vendrá encima un año de cansancio, con problemas a nivel de la concentración e incluso algo de depresión al finalizar el invierno. Cuiden su alimentación y descanso.





Trabajo y Dinero: Un año de muchos logros que se alcanzarán gracias a su esfuerzo y dedicación. Se sentirán empoderadas, llenas de carisma y capaces de saltar todas las barreras que se puedan presentar -y lo lograrán, con creces.





Amor: El 2018 será un año para disfrutar, tanto con amigos como con parejas. Evita ser demasiado crítica o exigente con las personas que amas, porque existe el riesgo de un quiebre o el alejamiento de una persona muy importante en primavera o verano, producto de estas visiones rígidas.





ARCANO 4 EL EMPERADOR





Salud: Problemas articulares o musculares, especialmente en las extremidades, podrían presentarse este año para las nacidas bajo el Arcano del Emperador. Ejercicios, una buena alimentación y mantener emociones positivas les ayudará en este plano.





Trabajo y Dinero: Hay algunas cosas que pueden pasar en el trabajo que requieren que te mantengas al margen, sin tomar posiciones; evita toda tensión o tomar algún bando. Sólo observa, porque esos conflictos no son tuyos y podrían intentar manipularte. Las finanzas estarán algo apretadas en el primer semestre, pero desde primavera en adelante las cosas mejoran, incluso para proyectar proyectos pendientes.





Amor: Si estás en pareja, este año es ideal para que concreten esos proyectos románticos que han postergado, pero tú debes tomar la iniciativa. Será un año de buenos momentos, pero ojo con el invierno, donde pueden surgir discusiones producto de malos entendidos relacionados con terceras personas y comentarios indiscretos. Las solteras no esperen que el amor llegue a su puerta a buscarlas; actívense, salgan de las rutinas, de los grupos de siempre. En lo nuevo está la oportunidad de un amor intenso y lleno de gratas sorpresas.





ARCANO 5 EL PAPA





Salud: Un año de muy buena salud y recuperación si venías con algunos problemas de meses anteriores. En los meses de invierno, procura alimentarte bien y agregar dosis extra de antioxidantes y vitaminas, porque una baja de defensas te puede ocasionar algunos problemas con la visita oportunista de bacterias y virus.





Trabajo y Dinero: El 2018 trae éxitos en tu trabajo y en tu núcleo social. Algún emprendimiento o idea que quedó pendiente tiene espacio en este momento para florecer. El otoño es un tiempo propicio para pedir un ascenso, tomar un curso oplantear un aumento salarial. El clima de esta carta es propicio a las gestiones de toda índole.





Amor: En el ámbito amoroso, este año es propicio para el comienzo de una nueva relación o bien la plenitud con nuestra pareja, superando problemas anteriores. Además, para quienes esperar ser madres, este es un año muy fértil para ustedes que traerá la ansiada noticia de la maternidad. Si no quieres ser mamá, toma precauciones al máximo.





ARCANO 6 LOS ENAMORADOS





Salud: Queridas representantes de Los Enamorados, el 2018 es un año en el que deben intentar dejar a un lado las presiones y soltar las preocupaciones, ya que esto puede causar estrés y somatizaciones que provocarán dolores articulares, jaquecas y problemas digestivos. Soltar es la palabra clave.





Trabajo y Dinero: Sé precavida en otoño, recuerda que existen situaciones que debes evaluar antes de tomar la decisión de partir y dejar de hacer lo que hasta ahora estabas realizando. Piensa con serenidad, dejando a un lado las emociones, priorizando tus conveniencias. Esa persona que en el trabajo o estudios te estaba causando más de un dolor de cabeza, enfrenta entre invierno y primavera situaciones personales que la alejarán de lo que estaba haciendo y de tu entorno. Esto cambiará tu perspectiva de las cosas. Será un año de realizaciones y logros, pero es importante que no te precipites en las decisiones, que cultives la paciencia y dejes las determinaciones de origen emocional a un lado.





Amor: Buenas noticias, porque podrás mejorar tu relación amorosa este 2018, obtener el perdón si has cometido errores importantes y alcanzar el amor en plenitud. Es importante que te conectes contigo, que te decidas a cambiar la mirada con la cual enfrentas tu vida sentimental. Deja atrás las antiguas "formas" y los "libretos" aprendidos y heredados.





ARCANO 7 EL CARRO





Salud: Las nacidas en el Arcano El Carro enfrentarán un año de alto estrés emocional que puede provocarles algunas dolencias físicas, producto de su porfía al no dejar a un lado aquellas tareas o responsabilidades que no debe asumir. En invierno sentirán cierta angustia y dolores de tipo muscular que irán aplacándose hacia el verano... Pero recuerda que esto se puede prevenir si sueltas, si dejas ir, lo que no te corresponde tomar.





Trabajo y Dinero: Este 2018 comenzará con ciertos aprietes financieros, provocados por deudas o situaciones que se arrastran de meses previos. Pero no te deprimas ni preocupes en exceso, porque ya hacia el otoño las arcas de la abundancia se abrirán con nuevas oportunidades que te darán mayor estabilidad para los meses siguientes.





Amor: El 2018 está marcado por la estabilidad, la armonía; y prepárense para recibir todo el amor que su compañero tiene para ofrecerles. Este año será un oasis de amor en el que se devolverá todo lo que han entregado. Si están solteros(as), prepárense a iniciar una relación de mucha intensidad, con alguien muy espiritual que puede llevarles a un despertar de su sensualidad en sincronía con el amor y el encuentro de almas.





ARCANO 8 LA JUSTICIA





Salud: Cuida tu salud, intenta descasar especialmente en verano y otoño. Es importante que duermas y te alimentes bien, para bajar los niveles de estrés. En invierno tus defensas estarán algo bajas y podrías verte enfrentada a algunas situaciones de tipo infeccioso -pero no te asustes, esto es temporal, luego seguirás adelante con la fuerza acostumbrada. En verano 2018-2019 podrás descansar y renovar energías, gracias a gratos momentos y un posible viaje.





Trabajo y Dinero: Si bien el primer semestre te pide ahorro y evitar gastos innecesarios, en primavera el ciclo cambia trayendo más recursos y aires a tus finanzas. Recuerda que hasta agosto o septiembre debes ser cuidadosa en tu planificación de gastos; y tampoco te desesperes ni deprimas, el ciclo cambiará. Solo mantén en alto la esperanza y la paciencia.





Amor: Las heridas de amor de meses precedentes dan paso al equilibrio, incluso con la posibilidad de una nueva pareja que les permitirá vivir un renovado romance antes de que concluya el primer semestre del año. En el verano se proyectan alegres y disfrutando de compañía amorosa, e incluso planificando actividades.





ARCANO 9 EL ERMITAÑO





Salud: Serenidad y calma estarán muy presentes en la vida de este Arcano. Con la llegada del verano sentirán el peso del año, pero no será como en el pasado, pues la carga será más liviana. Un año para disfrutar y aprovechar el buen ciclo en salud.





Trabajo y Dinero: El año se iniciará con algunas preocupaciones por tema financieros o proyectos que no se han concretado. Pero no desesperes, todo indica que después de junio comenzarán a materializarse los pendientes y que verás la luz al final del camino, con un proyecto que probablemente realizarás junto a otra(s) persona(s). El año termina con estabilidad y una mejor situación financiera.





Amor: Romanticismo, sorpresas plenas de pasión y etapas de cambios se vienen este año en la vida de este Arcano. Muchos pondrán fecha de matrimonio, otros ya casados tendrán hijos y las parejas ya mayores vivirán uno de los años más intensos de reencuentro. Ciertos conflictos amorosos que se pueden producir en primavera deben ser abordados con serenidad. No permitas que tu exceso de control eche a perder un año tan 'glamoroso'.





ARCANO 10 LA RUEDA DE LA FORTUNA





Salud: Se recomienda a los natales de este Arcano realizar un chequeo completo y tomarse en serio las recomendaciones y tratamientos médicos. Han dejado pasar algunos síntomas que si no toman en serio, podrían ser el antecedente de algo que les preocupará más tarde. Ojo con el sistema linfático y presión arterial que, finalizando el otoño, podría provocarles un susto.





Trabajo y Dinero: Se anuncian interesantes cambios en el ámbito laboral. Puede ser que llegue una nueva actividad, cambies de trabajo o de cargo. Comenzarán una nueva etapa que para el segundo semestre atrae satisfacciones y logros. Asuman el cambio con optimismo.





Amor: Este año déjense llevar por la magia amorosa, sorprendiéndose del fuego que desencadenan en la pareja. Es probable que algunos se sientan tentados a tener más de una pareja a la vez, en una suerte de autodescubrimiento y apetito por nuevas experiencias. Sean cuidadosos y no lastimen involuntaria o voluntariamente.





ARCANO 11 LA FUERZA





Salud: Este será un año en el que no podrán postergar más ese procedimiento u operación que habían tramitado o dejado "para más adelante". Se aconseja aprovechar el inicio de la primavera para hacer los cambios necesarios que le permitirán ordenar su agenda, mejorar la calidad de vida y su alimentación. Cuidado con los excesos hacia fines del año: moderación con la bebida y la comida.





Trabajo y Dinero: Los compromisos económicos asumidos en los meses anteriores seguirán ocupándote financieramente durante gran parte del 2018, pero hacia el segundo semestre tendrás más recursos y tranquilidad en este ámbito. No cedas a la tentación de volver a endeudarte hacia fines del segundo semestre: hay algunos gastos que puedes evitar -eso será la clave para ordenarte y pasar sin presiones el 2019.





Amor: Sería bueno que los nacidos bajo este Arcano repasen la historia amorosa de los últimos meses, evalúen su exceso de celo o crítica en sus relaciones. Deténganse un rato y podrán observar en su pareja el cansancio y la pena por situaciones provocados por estos excesos. Ojo en esto, si desean prologar su relación. Para las solteras, se recomiendan bajar su nivel de exigencias, fijarse menos en ciertas cosas y valorar otras.





ARCANO 12 EL COLGADO





Salud: Un excelente año para los nacidos en este Arcano. Se resuelven algunos inconvenientes de salud, especialmente aquellos vinculados con el sistema inmunológico. Intenten mejorar su alimentación y enriquecerla con productos naturales. Hacia la primavera sentirán energías renovadas, gracias a un año que les ha aportado más tranquilidad que los anteriores.





Trabajo y Dinero: Un buen año para ustedes. Llega la estabilidad y la abundancia. Desde otoño en adelante la mesa del Universo estará dispuesta para que disfruten de un nuevo ciclo. Atención frente a las oportunidades que se abrirán: aprovechen cada momento y disfruten del camino que se abrirá.





Amor: Salgan de sus silencios y de sus intentos de huir de las confrontaciones. Será el momento de enfrenar los temas pendientes para que sus relaciones renazcan y se fortalezcan. Las solteras encontrarán, en primavera, una excelente oportunidad para armar parejas estables y llenas de romanticismo.





ARCANO 13 LA MUERTE





Salud: Se presentarán algunos problemas de tipo óseo, ya sea por accidentes o por falta de calcio. No desatiendas estos malestares. Tengan cuidado con sus oídos, sistema respiratorio y cuerdas vocales. Los cambios de temperatura podrían provocarles molestias complicadas en los meses de invierno-primavera.





Trabajo y Dinero: Las finanzas fluirán mejor que el año anterior. Si estás pensando en una casa o auto, el segundo semestre es más propicio para una inversión de ese tipo. El verano estará marcado por un incremento en los ingresos y satisfacción en inversiones. Cambios positivos en tu trabajo cuando llegue el verano de 2018.





Amor: Te sentirás plena, realizada y agradecida de todo el camino hecho para llegar hasta este momento, que te colma de tantas bendiciones. Esta plenitud se hace muy presente, con oportunidades de viajes y proyectos en conjunto que te harán sentir en armonía con tu pareja. Si estás soltera, los cambios que realices en el primer semestre te llevarán al inicio de una nueva relación.





ARCANO 14 LA TEMPLANZA





Salud: El 2018 será un año con algunos problemas de tipo alérgico que les causarán algunos inconvenientes, especialmente en el segundo semestre. Paciencia. Este es un año de mucha fertilidad para ustedes. Por lo tanto, si no está en sus planes ser mamá, tomen las máximas precauciones.





Trabajo y Dinero: Buenas noticias. Se vienen ascensos, nuevos ciclos y momentos de mucha actividad que les motivarán a enfrentar los desafíos del 2018. Tendrán un segundo semestre con posibilidad de reconocimientos y certeza en sus actividades, estudios y/o proyectos. Primavera y verano llegarán con abundancia y la posibilidad de adquirir algunos bienes que has estado proyectando.





Amor: Se sentirán amadas, 'regaloneadas', admiradas y en plenitud. Vivirán momentos de profundo éxtasis en el amor, especialmente en el segundo semestre. Se sentirán protagonistas de una historia de amor que les hará vibrar en una sintonía antes no alcanzada.





ARCANO 15 EL DIABLO





Salud: Este año traten de ponerse más atención, de enfocarse en lo que su mente y cuerpo necesitan para estar más saludables. Es tiempo de enfocarse en ustedes y no tanto en los demás. Se sentirán algo nerviosas hacia la primavera, pero si se toman en serio y comienzan a descansar un poco más, a disfrutar de la vida, los síntomas de ansiedad desaparecerán.





Trabajo y Dinero: Se anuncia un buen año laboral y financiero. Pero, tienen que atreverse a actuar y activarse más de lo habitual, porque se requiere de su voluntad y de su decisión para materializar algunos logros. Tú eres quien hará posible el éxito de lo que se viene. No dejes en manos de nadie más esa responsabilidad; saca tu voz y energía.





Amor: Las parejas de los nacidos en este Arcano tendrán que tener mucha paciencia, porque estarán muy abocados a conectarse con sus sueños, con el mundo y sus haceres, con cierta tendencia a dejar de lado a los otros. La invitación es a no despreocuparse de este ámbito (el amor), pues lastimarán, sin percatarse, a quienes les aman. Las solteras tendrán un año bastante tranquilo en lo amoroso, ya que estarán esencialmente concentradas en las otras esferas de su vida.





ARCANO 16 LA TORRE





Salud: Traten de mantener el ánimo arriba, a realizar actividades que les distraigan, ya que de esa manera podrán combatir cierta tendencia a la depresión y ansiedad. Ciertas nostalgias y penas por situaciones no resueltas en el pasado, podrían intentar abatirlas hacia el invierno.





Trabajo y Dinero: La abundancia económica y la concreción de proyectos laborales se materializa en otoño, dando inicio a un merecido ciclo de reconocimientos y logros. El 2018 te ofrece la llegada de dineros inesperados e inversiones exitosas, especialmente en el campo del comercio. Aprovechen este buen momento y siembren para los próximos años.





Amor: Si tienes pareja, trata de dedicar más tiempo a la relación, ya que te pedirán explicaciones y existe la posibilidad de un quiebre en la mitad de año. Si reconocen en sí mismas este error y hacen cambios, hacia la primavera esta crisis se habrá superado. Hasta fines del 2018, las solteras tendrán la oportunidad de vivir distintas experiencias sin comprometerse demasiado, momento en que sentirán que es momento de establecer una relación permanente.





ARCANO 17 LA ESTRELLA





Salud: Este año, olvídense un poco de la salud. No se tomen tan en serio algunos achaques, disfruten más de la vida y gasten menos en médicos. Puede que se presenten, en los meses de invierno, algunas dolencias de tipo muscular, pero solo es tensión acumulada. Nada grave.





Trabajo y Dinero: El 2018 será un año de mucho ajetreo laboral. Ya hacia el invierno sentirán la sobrecarga de trabajo. La recomendación es pedir apoyo y hacer ver a sus superiores que no podrán cumplir las metas si no tienen la ayuda que se requiere. En primavera llegan reconocimientos y está muy bien posicionado para iniciar un emprendimiento.





Amor: Las afortunados nacidos bajo este Arcano vivirán un año de disfrute, aprendizajes y lecciones que siempre asumirán desde su radiante luz de sabiduría. Durante el segundo semestre, vivirán la intensidad de un romance con muchas probabilidades de viajar, rodeadas de mucha naturaleza y plenitud. Quienes aún no están en pareja vivirán un año interesante, con al menos un par de opciones que postularán a ocupar un lugar importante en su corazón.





ARCANO 18 LA LUNA





Salud: Tengan mucho cuidado con los accidentes y con las actividades de riesgo, porque hay muchas probabilidades de tener golpes y caídas que, sin ser graves, serán un mal rato para ustedes y su familia. La cabeza será tal vez uno de los puntos que más tendrán que resguardar, tanto de golpes como de migrañas provocadas por estrés. El segundo semestre trae energías renovadas y se termina el ciclo con tendencia a heridas y accidentes.





Trabajo y Dinero: Otoño es un periodo ideal para generar nuevas inversiones, negocios o proyectos. A fines del primer semestre gozarán del reconocimiento de sus superiores y pares. Si tienes la posibilidad de tomar un curso de especialización, date esa oportunidad, pues tendrá impacto en tu futuro.





Amor: Recuerda todo depende de ti. Si quieres sincerarte y hacer los cambios que se requieren en tu pareja, atrévete: plantea e ilumina un camino nuevo para ambos. Para quienes están sin pareja, este año les ofrece la oportunidad de trabajar en sí mismas para sanar y decretar el amor que quieran para su vida. Si el trabajo se realiza este año, no duden que esa persona que tanto esperan llegará a más tardar en los primeros meses del 2019.





ARCANO 19 EL SOL





Salud: Preocúpense un poco más de ustedes. Este año les toca mirarse, cuidarse y no postergar sus procesos personales, sus propias penas, rabias y miedos. Asuman dolores que arrastran desde hace mucho, para que de esa forma puedan sanar y avanzar sin temor. Especial atención con dolores articulares y/o musculares en la mitad del año. Terminarán muy bien el 2018, si logran trabajar con ustedes y dedicarse tiempos.





Trabajo y Dinero: Es un año de avances y logros en los económico y laboral. El esfuerzo será recompensado con dineros extra, mejoras económicas y posibles ascensos hacia el invierno. La probabilidad de iniciar un emprendimiento o proyecto está muy bien augurado para primavera.





Amor: Puede que se presenten algunos inconvenientes en los primeros meses de este año, pero todo se solucionará en el otoño. Todo depende de si en los primeros meses del año logras darte cuenta de que debes cambiar; la mirada con la cual enfrentas la entrega y el compromiso. Si estás soltera, entre invierno y primavera conocerás a más de una persona que despertará tu deseo de aventurarte en el amor, pero sin grandes compromisos.





ARCANO 20 EL JUICIO FINAL





Salud: Las nacidos bajo el Arcano de El Juicio Final tendrán que poner un poco más de atención a su salud este año, y no dejar pasar ciertos síntomas que han estado manifestándose o se manifestarán en el primer semestre del año. Especial atención con tu presión arterial y problemas de tipo hormonal.





Trabajo y Dinero: En el primer semestre del año se aconseja tomar decisiones laborales que implicarán un cambio positivo. Que tu decisión esté inspirada en lo que realmente quieres. Cualquier emprendimiento de tipo personal está bien augurado, incluso si quieres dejar un trabajo estable para iniciar un nuevo camino.





Amor: Será un año de mucha pasión, complicidad y romanticismo. Es importante que intenten reactivar con juegos de seducción a su pareja. Las solteras se sentirán especialmente atractivas, diosas y dioses de la seducción, haciendo conquistas en todos los escenarios... Pero será una temporada de conquistas, no de compromisos.





ARCANO 21 EL MUNDO





Salud: Pon atención a tu salud. No omitas algunos síntomas que, si bien te preocupan, no asumes. Especial atención en tu alimentación y sistema sanguíneo. Ciertos dolores de cabeza deben ser evaluados por un especialista, pues tal vez se relacionan con tu presión arterial.





Trabajo y dinero: Otoño trae oportunidades para iniciar nuevos proyectos, o bien para disfrutar del reconocimiento de lo logrado en el campo que se realicen. El 2018 te ofrece la posibilidad de construir y sentar sólidos cimientos en una nueva empresa, proyecto, sociedad, carrera o estudios de postgrado. Año excelente para aprendizajes que serán un trampolín para lo que anhelas.





Amor: Mucha estabilidad en la pareja. Sentirán armonía y equilibrio en sus relaciones, con romanticismo y alegría adicionales. Quienes no tienen pareja, tendrán posibilidades de vivir nuevas relaciones que aportarán momentos de mucha diversión, que les permitirán reencontrarse con su 'niña interior' y experimentar el amor desde la alegría.





ARCANO 22 EL LOCO





Salud: Cuidado con los excesos en todos los ámbitos (comida, bebida, trabajo, etc.). Si no se tiene cautela, pueden tener un año que les cobre en colesterol alto, triglicéridos por las nubes y niveles de azúcar no deseados -además de estrés y agotamiento. Tomen las precauciones especialmente en el primer semestre.





Trabajo y Dinero: Es posible que tengas que trasladarte físicamente por una actividad laboral durante el primer semestre, o bien te sumerjas en una actividad que requiera movilización de un lugar a otro. Buenas proyecciones económicas después de la primavera, con posibilidades de compras o inversiones.





Amor: Este será un año para vivir el amor con audacia, dejando atrás algunos temores enraizados en experiencias pasadas. Suelten el miedo y dispónganse a disfrutar lo que el Universo les tiene preparado para este año. Quienes están en pareja verán superados los problemas que enfrentaron en meses precedentes. Tendrán un primer semestre propicio para sanar lazos y confianzas.





