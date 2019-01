¡A los besos en la playa! Federico Bal y un nuevo romance de verano

Juli Bartolomé y Federico Bal se convirtieron en los protagonistas de uno de los primeros amores del verano 2019.





Después de aquellas imágenes a los besos en un boliche, los actores compartieron una tarde de mimos y besos en la arena de Mar del Plata.

Ellos niegan un noviazgo pero lo cierto es que se siguen mostrando juntos y pasándola bien. Fueron vistos a los besos en el parador Honu Beach.





Hace unos días, en diálogo con PrimiciasYa.com, Bartolomé habló de su relación con Federico: "No somos novios y no tengo mucho para hablar, yo no soy de este medio.Trabajo hace años como actriz y no me está haciendo bien esto".





Además, la actriz remarcó: "A mí no me interesa hacer prensa por él. Entiendo que salió esa foto y es mi culpa porque como cualquier persona la pasé bien en un boliche".

Foto: revista Caras.