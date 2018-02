A 8 años del femidicio de Wanda Taddei y aún su madre le escribe por Facebook

"Wanda, mi amor querida, hoy es un día tan especial que no sé cómo contarte", le dice Beatriz en un mensaje privado a su hija para avisarle que le pusieron su nombre al aula de una universidad. "Imposible creer que ya no estás", dice otro. "Cinco años. Me parece una pesadilla de la que no voy a despertar. Sabés que te extraño mucho".