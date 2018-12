A 50 años del asesinato más macabro de Hollywood

El 9 de agosto de 2019 se cumplirán 50 años de la trágica noche en donde los discípulos de Charles Manson ("la familia") cometieron el asesinato más macabro jamás ocurrido en Hollywood.

Sharon Tate, embarazada de ocho meses y medio, moría apuñalada repetidamente en su casa, mientras su marido Roman Polanski se encontraba en Europa.

Tras haber cenado en su restaurante favorito, El Coyote, esa noche también murieron los amigos de la actriz, Jay Sebring, Abigail Folger, Wojciech Frykowski y Steven Parent. Los tres primeros también fueron apuñalados y el último murió por disparos.

Los detalles del asesinato estremecieron a todo Hollywood y al mundo entero, hasta el punto de que a casi 50 años del crimen, todavía se mantiene latente.

Sin ir más lejos, en el último año fuimos testigos de la reaparición de la sombra de Charles Manson en series como Mindhunter y AHS: Cult, y próximamente será el turno de la víctima más conocida del crimen: Sharon Tate.

Sharon Tate fue atada con una cuerda conectada a su vez al cuello de Sebring. Apuñalaron y asesinaron a sus amigos primero. Y embarazada, a dos semanas de dar a luz, tuvo que sufrir la tortura del momento llegando a ofrecer que la secuestraran para salvar la vida de su hijo y que después la asesinaran.

Pero acabaron con su vida con 16 apuñaladas. Y, antes de marcharse, los asesinos escribieron la palabra "pig" (cerda) en la puerta con su sangre. Tardaron tres meses en encontrar a los culpables y solo porque una de las asesinas alardeó de su crimen a otra presa mientras cumplía condena por el robo de un coche.

Y es que ya sea por interés artístico, informativo, homenaje o por aprovechar el aumento de un interés escabroso por el 50 aniversario, Hollywood prepara nada menos que tres largometrajes con la figura de la actriz o su muerte como parte de la trama.

Sin dudas, el más sonado es el largometraje de Quentin Tarantino, Once upon a time in Hollywood, que gira en torno a dos actores olvidados -interpretados por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt - que son vecinos de la casa donde ocurre la tragedia. Margot Robbie es la encargada de dar vida a la fallecida actriz.