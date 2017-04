Ya se puede tramitar la visa a los Estados Unidos en un solo día

El cónsul estadounidense en la Argentina, Brendan O Brien, confirmó que el trámite para conseguir la visa requerida para el ingreso en los Estados Unidos fue simplificado y que ya se la puede obtener en un solo día.



"Son buenas noticias. "Hicimos pruebas piloto y vimos que funciona, así que ya podemos anunciarlo", señaló O Brien, en declaraciones a la prensa.



El cónsul General anunció que las dos citas necesarias para tramitar la visa se pueden hacer el mismo día, con dos horas de diferencia entre una y otra.



El trámite se simplificó porque la transmisión de datos entre el Centro de Atención al Solicitante (CAS), donde se toman fotos, huellas dactilares y se recaba información de las personas que solicitan la visa, y el Consulado, donde se verifican esos datos, se agilizaron considerablemente, según fuentes de la embajada.



Al respecto, el jefe del área de visas del Consulado, Christopher Kjelland, explicó: "Logramos que esa transmisión se realice en dos horas y eso nos permitió juntar ambas citas en un mismo día". Kjelland sostuvo que "es un cambio muy bueno para los argentinos que viven en las provincias que hasta hoy enfrentaban más costos por los viajes que los ciudadanos de Buenos Aires".



"Estamos con un poco de demora para obtener los turnos porque la demanda de visas que hay en la Argentina no para de crecer, actualmente puede haber unos 40 días de demora, pero trabajamos para que esa espera se reduzca", indicó.



Se estima que unos unos 1.500 argentinos por día tramitan la visa para entrar a los Estados Unidos.



"Si los viajeros usan bien su visa, es decir, si no incumplen los plazos otorgados y no cometen ningún crimen en Estados Unidos, lo más probable es que visiten el Consulado una vez en su vida y luego la renueven sin tener que venir aquí", señaló el cónsul.



En 2016, se entregaron 330.000 visas para viajar por turismo, estudio, trabajo e intercambios a los Estados Unidos, cifra que batió un récord histórico de permisos para ingresar a ese país, y se espera este año superar los 400.000 otorgamientos.