Y no le da vergüenza: Cyrulnik confesó que tuvo sexo en un boliche lleno de gente

Luego de una breve participación en el 2016, Jimena contó que en este año "hay una puntita de posibilidad de estar en el Bailando, me divierte estar con Marcelo Tinelli".





A la hora del "ping-pong" de famosos, la rubia eligió a sus preferidos:





"Entre Fede Bal y Barbie Velez me quedo con Barbie por una cuestión de género".





"Entre Charlotte Caniggia y Loan me quedo con Charlotte mil veces".





"Entre Matías Alé y María Del Mar me quedo con Matías".





"Entre Yanina Latorre y Laura Ubfal me quedo con Yanina porque es compañera mía".





"Entre Facundo Moyano y Roberto Petinatto me quedo con Petinatto".





"Entre Juan Palomino y Esteban Lamothe me quedo con Esteban".





La charla se puso picante cuando Cyrulnik se sometió al cuestionario hot:





"Me sentaría a comer con todos, incluso con la gente que no me banco. Me genera bronca la injusticia. Las cirugías estéticas mientras te hagan sentir bien y te suban el autoestima sin abusar, está buenísimo. Anibal Lotocki es un impresentable. Cuando era soltera siempre fui tímida, esperaba que me encaren. Duermo en short y musculosa. Si fuese hombre me gustaría ser David Beckham. No me arrepiento de nada en la vida, lo que no te mata te fortalece. Me parecen alucinantes las mujeres que deciden ser madres solteras, las admiro profundamente. Lo primero que le miro a un hombre son los dientes y los ojos. Si fuese hombre me gustaría levantarme a Angelina Jolie y de Argentina, Calu Rivero y Rocío Guido Díaz me parecen unas bombas. Mi primera vez fue a los 15 años con mi novio, estuvo muy bien, no fue traumática para nada. Me gusta usar vedetina. Tuve sexo en un boliche con mi marido (Lucas Kirby) con gente".





