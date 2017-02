Xuxa se puso las plumas y sambó

La reina de Brasil vuelve a encantar a todos con su presentación en el carnaval de Río de Janeiro de la mano de la comparsa Grande Río. A los 53 años, Xuxa Meneghel sambó al ritmo del axé desde una de las principales carrozas de la noche. El público deliró con sus presencia.Enfundada en una especie de armadura color plata con una capa color blanco, la artista no dejó de sonreír ni por un minuto y se robó el corazón de todos los presentes, quienes aplaudieron y llenaron de halagos a la rubia. Su look futurista resaltaba la increíble figura que la ídola infantil sigue manteniendo aún después de los cincuenta.

Desde su cuenta de Instagram, Xuxa fue compartiendo algunas fotos desde su llegada al evento, así como también aprovechó para dedicarle algunas palabras de cariño a los miles de seguidores que seguían con atención el relato. "Me encantó conseguir todo el cariño del público. Gracias a todos los que me dieron tanto afecto. Gracias a Michelli, que me hizo un hermoso traje de "Eva" del futuro. Gracias de corazón. Veveta, arrasaste. Te amo", escribía la reina de los bajitos y además le dedicó palabras de cariño a su colega, Ivette Salgado, quien fue la encargada de abrir la noche con el clásico grito sapucai.