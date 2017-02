Vuelve la Davis: todo lo que tenés que saber del debut de Argentina ante Italia

Argentina, actual campeón de la Copa Davis, iniciará mañana la defensa del título ante Italia, con el cruce que animarán Guido Pella y Paolo Lorenzi, el primero de los cinco puntos a jugarse en el Parque Sarmiento, en una eliminatoria con matices dificultosos por las ausencias de Juan Martín Del Potro y Federico Delbonis.

Pella, nacido en Bahía Blanca y ubicado en el puesto 84 del ranking mundial de la ATP, se medirá desde las 11 con Lorenzi (43), y a continuación lo harán Carlos Berlocq (81) en su regreso al equipo luego de casi un año, y Fabio Fognini (48), la raqueta más fuerte del elenco "azzurro".

La serie de la ronda inicial del Grupo Mundial 2017 continuará el sábado desde las 12 con el punto de dobles para el cual el capitán argentino Daniel Orsanic anunció a Leonardo Mayer (147) y Diego Schwartzman (53), mientras que el conductor europeo Corrado Barazzutti opondrá a Andreas Seppi (68) y el doblista Simone Bolelli (150 en el ranking de la especialidad).

El domingo desde las 11, siempre y cuando la serie no se defina antes, jugarán Lorenzi ante Berlocq y luego Fognini frente a Pella, aunque los capitanes podrán variar los nombres de cada tenista hasta una hora antes de cada partido.

Argentina estrenará su título en el país, donde jugó por última vez en julio de 2015 (le ganó a Serbia en Tecnópolis) sin sus dos mejores tenistas, los héroes de Zagreb Del Potro (38) y Delbonis (49), artífices del triunfo sobre Croacia (3-2) en la final jugada en noviembre pasado.

Esas bajas, sensibles, le otorgan cierto favoritismo al equipo Italiano, al que Argentina cuando estuvo completo le ganó el año pasado en Pesaro (3-1) en la segunda estación del camino al título, luego del triunfo en Gdansk sobre Polonia (3-2) y antes de los éxitos ante Gran Bretaña (3-2) en Glasgow y el de Zagreb.

De todas maneras, la Davis es un torneo muy especial donde suelen influir factores distintos a los del circuito, y seguramente también incidirán las 7.000 almas que irán a alentar los colores celeste y blanco al Parque Sarmiento, con un público sediento de ver tenis y ovacionar a sus campeones.

El punto inicial lo jugará Pella, quien hará su presentación en el país ya que debutó en la Davis en marzo del año pasado frente a Polonia y jugó las cuatro series en Europa, con chances de ganarle a Lorenzi, un tenista que que hace un par de años saltó del circuito de Challengers a los ATP, más allá de que figura como número uno de su país.

Por su parte, "Charly" Berlocq, citado el fin de semana pasado a raíz de la lesión que marginó al marplatense Horacio Zeballos, asumirá la parada más difícil ante el talentoso Fognini, en una decisión del capitán Orsanic que causó cierta sorpresa porque se presumía que se inclinaría por el correntino Mayer.

"Inicialmente este punto lo iba a jugar Schwartzman, pero no está al ciento por ciento y me incliné por Berlocq debido a que tiene mayor continuidad y ritmo de tenis que Mayer", aclaró a Télam el capitán Orsanic, en alusión a que el correntino, pese a ser "copero", no compite desde noviembre del año pasado.

En el dobles, Argentina jugará con su mejor pareja, es decir "Leo" Mayer y Berlocq, en un punto complicado porque si Italia incluye a Fognini y Bolelli es favorito, debido a que esta dupla ganó tres torneos, el más importante el abierto de Australia 2015.

La estrategia de Orsanic es llegar con la serie abierta al domingo para incluir a Schwartzman en el cuarto punto y luego, en el caso de jugarse el quinto, tiene a Pella y también una opción válida como Mayer, aunque esas variantes dependerán de los resultados y el desarrollo de la serie.

Argentina e Italia jugarán por cuarta vez en la Copa Davis en un historial que curiosamente no registra victorias locales.

El equipo "albiceleste" ganó las series disputadas en Roma 1983 y Pesaro 2016; mientras que los "azurros" lo hicieron en el Patinódromo Municial de Mar del Plata en 2014.

El ganador de la serie entre Argentina e Italia jugará en cuartos de final el 7, 8 y 9 de abril ante el vencedor de la eliminatoria que animarán el próximo fin de semana en Frankfurt el local Alemania y Bélgica.