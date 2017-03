Violador serial: los celulares de las víctimas los tenían dos operadores de Energía San Juan

El fatal desenlace del presunto violador serial de San Martín no deja de sorprender y de llamar la atención, no solo por el final si no porque hay tres personas vinculadas a la causa. Una de ellas, es la novia del acusado y los otros dos son quienes tenían los celulares de algunas de las víctimas.

Se trata de dos empleados de la empresa contratista de Energía San Juan que según comentaron a los efectivos policiales habrían comprado de "buena fe" los teléfonos. Los hombres son mayores de edad y uno de ellos era vecino del sospechoso y otro oriundo de Capital.

Estos quedaron bajo arresto el pasado lunes y permanecerán en la Comisaría 1ª de Capital hasta que el juez lo determine. Interviene el Quinto Juzgado Correccional.