Viernes de hockey: Social y Huarpes buscarán subirse a la cima del Apertura

El torneo Apertura de hockey sobre patines disputará cinco partidos en la noche del viernes para completar el cronograma de la segunda fecha. Social y Huarpes jugarán como visitantes con la chance de meterse en el lote de punteros que integran Valenciano, Concepción y Olimpia.





Los partidos comenzarán a las 21.45 con los duelos de Sarmiento vs. Social; Media Agua vs. Huarpes; Richet Zapata vs. Banco Hispano; Unión vs. UVT y Lomas vs. Bº Rivadavia.

La fecha había comenzado el miércoles con Bancaria 2 - Concepción 7; Aberastain 6 - Valenciano 8; Olimpia 5 - Estudiantil 3 y Caucetera 1 - Social 7.





Posiciones: Olimpia, Valenciano y Concepción 6; Social, SEC, Estudiantil, Huarpes y Bancaria 3; Richet, Unión, UVT y B° Rivadavia 1; Banco Hispano, Caucetera, Aberastain, Lomas, Sarmiento y Media Agua 0.