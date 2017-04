(video)La increíble forma en que vuelan los mosquitos

Embed



Fuente: Gizmodo

Los mosquitos no solo son los animales más mortíferos para el ser humano, sino que además resultan muy molestos cuando intentamos dormir. Ese sonido característico que hacen se debe a la forma tan extraña y peculiar en la que mueven sus pequeñas alas al volar. Un estudio reveló cómo pueden los mosquitos volar cuando su anatomía, técnicamente, no debería permitirlo.El estudio, publicado en Nature, reveló que los mosquitos no aletean como cualquier otro insecto, sino que complementan su aleteo torciendo las alas para crear una especie de vórtice que les permite mantenerse en el aire. Esto se debe a que el tamaño y la forma de los mosquitos, en conjunto con las características de sus alas, hacen que para ellos sea imposible volar de forma típica, como lo haría una abeja o avispa.Los científicos grabaron el vuelo de mosquitos en cámara lenta a 10.000 fps (unas 667 veces más lento de lo normal), para poder estudiar al detalle su aleteo. Al hacerlo, también descubrieron que al aletear las alas forman un ángulo de apenas 44 grados, increíblemente inferior a los 180 grados que forman las alas de una mariposa al aletear.Por ultimo, su aleteo es tan rápido que crea un sonido bastante peculiar, el cual todos podemos reconocer (y que seguro ha impedido que duermas tranquilo más de una vez). El estudio menciona que sus alas largas y finas aletean a una frecuencia mucho más rápida de lo que se esperaría para su tamaño, superando los 800 Hz. El conjunto de estos movimientos y su rapidez es lo que permite a los mosquitos volar.