Una mujer alcoholizada causó revuelo en pleno vuelo

Las imágenes de una mujer en estado de ebriedad, que al parecer discute con uno de los pasajeros del vuelo AV244 de Avianca, se han hecho virales en redes sociales.



De acuerdo con los segundos registrados, se puede ver a la mujer -identificada como Camila- diciéndole fuertes palabras a una pasajera que la estaba grabando. Según miembros de la tripulación, entre los dos sujetos se había presentado una discusión previamente.



En el video se puede observar a Camila diciendo que no le importa que la vean en ese estado: "¿No le da pena con los demás pasajeros?", pregunta una persona de la tripulación. "¡No, no me importa! ¡No me da vergüenza!, responde la pasajera.

En un comunicado de prensa enviado por Avianca, aerolínea en la que se registraron los hechos, se describe la situación y se explica que los tripulantes no notaron que la usuaria se encontraba borracha al momento de ingresar al avión. "Una viajera en estado de ebriedad, del vuelo AV244, agrede verbalmente a otra persona que iba en el avión. Avianca lamenta el incidente ".





Embed