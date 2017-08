Taylor Swift presentó "Look What You Made Me Do"

Para los fans de Taylor Swift el miércoles fue un día de suerte, aunque después no se sabe si tanto.





Es que según varios especialistas, Taylor Swift "mató" a "la vieja Taylor" en "Look What You Made Me Do", el tema que presentó en las últimas horas.





Embed ...ready for it? New single #LookWhatYouMadeMeDo out now. Pre-order #reputation (link in bio) and find out about tickets and merch at taylorswift.com Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift) el 24 de Ago de 2017 a la(s) 8:33 PDT



La estrella pop, que en los últimos días alteró a su ejército de "swifties" en las redes sociales con videos de una serpiente moviendo la cola, reveló el título de su nuevo álbum, "reputation", y anunció en Instagram que éste saldrá a la venta el 10 de noviembre.





Taylor Swift - Look What You Made Me Do (Lyric Video)



El primer sencillo fue lanzado el jueves por la noche y también presentó la portada del álbum: una fotografía de ella en blanco y negro luciendo una remera holgada, con un fondo de diarios en los que dice una y otra vez "Taylor Swift".





Embed Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift) el 23 de Ago de 2017 a la(s) 9:39 PDT



Swift, quien tiene millones de seguidores en Twitter, Instagram y Facebook, dejó en blanco sus redes sociales el viernes y publicó el lunes el primero de tres videos con distintas partes de una serpiente, desde la cola, hasta el medio y la cabeza, que con ojos rojos y colmillos lanzaba mordidas amenazantes.





Embed Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift) el 22 de Ago de 2017 a la(s) 8:00 PDT



Los videos habían puesto a sus fans en alerta máxima aunque al final era sólo una cuetión de marketing. La figura de la serpiente evoca los emojis de víbora usados contra Swift en varios encontronazos en las redes sociales el año pasado, incluyendo uno con Kim Kardashian West después de que ésta afirmara que la cantante estaba al tanto de la referencia a Swift en la canción de su esposo Kanye "Famous".





"Reputation" será el sexto álbum de estudio para Swift y el primero desde "1989" de 2014, con el que también creó expectativas entre sus fans con una serie de misteriosas polaroids.