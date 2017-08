Obtuvo el récord mundial de velocidad al bajar una montaña en su bicicleta

El austríaco Max Stöckl, de 42 años de edad, batió su propio récord mundial que impuso en su bicicleta bajando el volcán Cerro Negro en el año 2011 a 164.95 kilómetros por hora.

"Con el descenso de Nicaragua no me divertí todo lo que quería, no fue un gran reto. Cuando regresé a casa empecé a buscar otra montaña para tirarme y la encontramos en Chile", declaró el atleta.

El atleta austríaco eligió un desierto con una montaña que se encuentra a 3.972 metros de altura, en el que hay un desnivel de 45 grados. Desde el comienzo hasta el final la distancia era de 1.200 metros. Además, este lugar era ideal por la poca resistencia al viento.