"Monstruo submarino" saca su cabeza fuera del barro y desaparece

Una misteriosa criatura ha aparecido en la desembocadura del río Daintree en el estado de Queensland, Australia, informa el diario 'The Daily Mail'. El animal no identificado fue capturado en video por el personal de un crucero que pasó por la zona el pasado martes.



Después de que se publicaran las imágenes de la criatura en las redes sociales, los internautas han tratado de identificar a la extraña bestia. Entre las especulaciones que se lanzaron aparecen opciones tan dispares como un pez pulmonado, un "bivalvo de algún tipo" y un "monstruo submarino", entre otras.



Por su parte, el propietario del crucero escribió en su página de Facebook que no tenía " ni idea" de qué tipo animal podía ser. Según él, podía tratarse de "una ballena en miniatura, un mejillón o un alienígena". "Un momento estaba allí y al otro ya había desaparecido", recordó el hombre.





Monstruo marino



El video muestra la cabeza de un animal, que parece tener un ojo. La criatura permanece sobre la superficie de una charca de barro durante unos segundos, y luego se desliza hacia debajo y desaparece por completo.



¿Resuelto el misterio?



Finalmente, empleados de la compañía de viajes que organizaba el crucero declararon al rotativo que creían que habían resuelto el misterio. Según ellos, es probable que se tratara de un tipo de pez tropical de pequeño tamaño que vive en zonas fangosas y puede salir del agua. "Creemos que es un Boleophthalmus dussumier, lo publicamos para que la gente lo vea", aseguraron.