Mirá la mejor escena del tráiler de Spider-Man que no está en la película

Jon Watts, director de Spider-Man: Homecoming (se estrena en Mendoza este jueves), comentó en una entrevista con ScreenCrush por qué esta gloriosa y heroica escena de los dos superhéroes de Marvel volando juntos (o balanceándose, en el caso de Spidey) no llegó a la versión final del film.

La verdad es que nunca estuvo en la película

"Creo que lo que sucedió fue que (los estudios de Sony Pictures) querían una escena de Spider-Man y Iron Man volando juntos para cerrar con broche de oro el tráiler. Originalmente iban a usar el mismo escenario de las escenas del Ferry de Staten Island, pero no se veía bien como fondo, dado que era demasiado básico y aburrido.

Fue entonces cuando se me ocurrió: 'vamos a ponerlos en Queens, usemos eso como fondo'. Y eso hicimos. Dado que no podíamos grabar nuevas escenas sencillamente editamos a los personajes con el fondo del condado de Queens para esa escena.

Honestamente me había olvidado de esto, y ahora que lo recuerdo siento que es extraño tener una escena en los tráilers y no en la película".

Básicamente, se trató de una decisión neta para publicidad y mercadeo. El momento lucía genial y perfecto para llamar la atención de los fanáticos en el tráiler, pero nunca formó parte de la película. Esta clase de decisiones son el día a día de los estudios cinematográficos, especialmente tomando en cuenta que los tráilers no están bajo la responsabilidad del director del film sino de un departamento de publicidad.

No obstante, hay un culpable de que hayan creado esta escena solamente para el tráiler: Robert Downey Jr. O mejor dicho, Iron Man. El personaje se convirtió en el pilar central del universo cinematográfico de Marvel, y su gigantesca fama ha hecho que tomara mucho protagonismo en los tráilers y la publicidad de Spider-Man: Homecoming, incluso cuando ni siquiera aparece mucho en la película.

Marvel quiere que no olvidemos que Spider-Man ahora está en su universo de películas, y si para ello es necesario incluir a Tony Stark en absolutamente todos los tráilers y pósters, son capaces de hacerlo. De todas formas, no es raro que un estudio grabe escenas, las incluya en los tráilers pero al final no lleguen a la película. Es algo que también sucedió con la mejor escena de los tráilers de Rogue One: A Star Wars Story, y seguro volverá a suceder.





Fuente: ScreenCrush