Martín Bossi hizo volver a Tato Bores para hablar del Incaa con "Mister President"

El gran Tato Bores sigue vigente en la memoria de los argentinos. El genial humorista Martín Bossi se puso en la piel de Tato para recrear una de sus famsoas escenas cuando llamaba por teléfono al presidente de la Nación de turno.

El Tato de Bossi se comunica con Mauricio Macri para pedirle encontrar una solución al conflicto del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), luego de que Alejandro Cacetta fuera desplazado de la dirección.





Tato llamó a Mauricio, por Martín Bossi



"Cómo le va Mister President. Estoy un poquito inquieto y quiero saber si usted y sus muchachos se van a meter con este tema del Instituto del cine".

"El dinero en el cine no es plata dulce ni plata quemada. No me venga con un cuento chino. A ver si terminamos de espaldas y ensartados como Moreira", dijo combinando nombre de películas con ingenio.

"Piense lo que va a hacer. Es muy difícil meter un elefante blanco en un garage olimpo, respete lo nacional, amemos lo nacional y no se encandile tanto con la Reina de Holanda", dijo para agregar: "Dejen en paz la ley de cine. Se lo digo con respeto. Traten de mejorar la salud, la educación, la economía la seguridad. porque si no los argentinos vamos a seguir esperando la carroza", cerró dejando en claro su opinión.

El viernes 12 de mayo el actor estrenará en el Teatro Astral su nuevo espectáculo, Bossi Master Show....una noche más. Se tratará de un show teatral y musical que contará con Nito Mestre, Manuel Wirtz, Carna y más de 20 artistas en escena, en lo que será un tributo al teatro, la música y el humor de ayer, de hoy y de siempre. Como el de Tato, inolvidable.