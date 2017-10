"La Tonta" reunió a la Princesita Karina y Jimena Barón

Jimena Barón cumplió uno de sus grandes sueños y cantó en el Luna Park. La actriz estuvo invitada al show de La Princesita ante una multitud en el mítico estadio porteño, donde entonó su hit "La Tonta".





Cosas Del Amor - Karina Feat Jimena Baron - Luna Park 2017



Estuvo acompañada nada más y nada menos que por Karina La Princesita Tejeda. Las cantantes mantienen una muy buena relación y, casualidad o no, ambas son ex botineras y sus temas más conocidos tienen varios puntos en común: Mentiroso, de la ex de Sergio Agüero, y la mencionada La Tonta, de la ex de Daniel Osvaldo.

Al término del show, Jimena publicó un emotivo mensaje en su cuenta en Instagram donde agradeció a sus seguidores, a sus seres queridos y, principalmente, a La Princesita: "A menos de tres meses de haber salido mi primera canción, tuve la oportunidad de escuchar un Luna Park lleno cantándola a los gritos conmigo. Gracias @karinaprinceoficial por cumplirme este sueño, por tu enorme generosidad y tu empuje y tu mano hacia otras mujeres que la reman solas para cumplir sus sueños".

Gracias @baronjimena por tu humildad, buena onda y por estar dispuesta a ensayar. Me encantó que estés! pic.twitter.com/OfIQXpNf8Z — Karina ♡ (@kari_prince) 16 de octubre de 2017







"Tenés una humildad y un trato muy especial. De corazón te agradezco la noche mágica de ayer que jamás me voy a olvidar. ¡La gente, hermosa, tanta! ¡Y tan cariñosos conmigo! Mi familia, mi hijo y mis amigas que amo, ahí acompañándome siempre (hasta haciendo de mis fans). Me queda todo ese amor en el cuerpo para siempre. Amo cantar y amo que canten mis canciones, mientras cantaba no pude no soñar con algún día ser yo la que haga un show ahí... Me hacen muy feliz, ¡gracias!", escribió en la red social, junto a varios corazones.