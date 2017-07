Indignante: en China usan perros para tirar carros con personas

Y es que en China se está poniendo de moda el que usen a los perros para jalar carros personales o incluso para pasear a turistas. Son conocidos como Perros Taxi. Michele Brown, fundadora de Fight Dog Meat, una organización que lucha contra el comercio de carne de perro en Asia, espera que esta moda no trascienda.





Los perros son atados al carrito con cuerdas y un cabezal que a veces puede ser jalado con un alambre, lo cual es doloroso e incómodo.





Y eso sin contar el peso que tienen que arrastrar. Llevar a una persona ya es difícil, pero según algunas imágenes que se han ido filtrando, los perros tienen que arrastrar al chofer y a dos o tres pasajeros, además del carro; es demasiado peso para un perro.





Como en China no existen leyes que protejan a los animales, su final no es nada agradable. Recordemos que es un país en donde comer carne de perro está bien visto, entonces si un perro ya no da más por el agotamiento – que seguro eso pasará -, será sacrificado para vender su cuerpo al mercado de carne.





Es difícil detener este tipo de abusos, por la falta de legislación al respecto; pero es muy fácil que ésto gane popularidad.





Los activistas ya dieron cuenta del fenómeno y poco a poco son más las personas que alzan su voz para proteger a los animales en China. Incluso han aumentado las cifras de quienes tienen perros como mascotas, lo cual significa un impacto positivo. Pero aún falta mucho por hacer.

Embed



Fuente: recreoviral