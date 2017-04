Imperdible: Korn vendrá a la Argentina con un bajista de 12 años

trujillo



El grupo de Nü Metal Korn anunció que en el show que brindará el próximo 25 de abril, en el Estadio Malvinas Argentinas, presentará al bajista Tye Trujillo, 12 años e hijo del miembro de Metallica, Robert Trujillo, en lugar de su habitual integrante Fieldy, quien no será parte del tramo de la gira sudamericana que incluye además a Colombia, Brasil, Chile y Perú."Debido a circunstancias imprevistas, Fieldy no está disponible para hacer los shows por eso la banda unirá a un invitado especial. En el bajo estará Tye Trujillo, el hijo de 12 años del Metallica Robert Trujillo y miembro del grupo The Helmets", publicó la banda en su página oficial de Facebook.Tye Trujillo se presentó con su banda en el país el pasado 31 de marzo, cuando fue parte del Kidpalooza, el espacio dedicado a los niños en el Festival Lollapalooza, que se llevó a cabo en el Hipódromo de San Isidro.Por su parte, Fieldy se reintegrará a la banda el 6 de mayo para los shows previstos en la localidad estadounidense de Carolina del Norte.