Huyó de un móvil en vivo porque se había equivocado

Embed Todo mi respeto al que se pone delante de una cámara. Mi admiración para quien reacciona así tras un #tequieresmorir. — Heriberto Frade (@herifrade) 7 de julio de 2017 #tequieresmorir cuando empiezas un directo te hablan por el pinganillo te trabas y ya no sabes seguir #tierratragame Gracias a todos ❤ — Mar Chércoles (@MarChercoles) 7 de julio de 2017

Embed Ya no soy el único al que alguna vez le ha pasado algo así. Mañana será otro día... mejor. Ánimo y a seguir haciendo — Vicente Vallés (@VicenteVallesTV) 7 de julio de 2017

Embed Yo una vez cedí el testículo (quería decir testigo) a los compañeros de informativos y aquí me tienes. :-) #tierratrágame — Isaías Lafuente (@IsaiasLafuente) 8 de julio de 2017

Los errores de los reporteros y presentadores en directo siempre provocan la ironía y las bromas de los inernautas. Este sábado la protagonista del último gazapo televisivo ha sido la reportera de Televisión Española Mar Chércoles, que ha regalado a los espectadores del informativo un momento disparatado tras huir literalmente de una conexión en directo.La periodista estaba informando sobre las fuertes tormentas que han provocado inundaciones en las calles de la capital española y se ha trabado en varias ocasiones. Cuando los nervios la dominaron y no pudo encontrar la manera de continuar su conexión, Chércoles optó por salir del plano lamentándose: "¡No, lo he hecho mal! Joder, lo siento. Me he equivocado".El incidente ha provocado una ola de memes y bromas en las redes sociales. Muchos han sido los internautas que afirman haberse hecho 'fans' de la reportera.Por su parte, la protagonista del episodio no esperó mucho para reaccionar a su fracaso televisivo y publicó un mensaje en Twitter con los 'hashtags' #tequieresmorir y #tierratragame."Te quieres morir cuando empiezas un directo y te hablan por el pinganillo, te trabas y ya no sabes seguir. Gracias a todos", ha escrito Chércoles. La reportera de Televisión Española ha agradecido a sus colegas periodistas que se apresuraron a expresarle su apoyo en la Red recordando casos similares que vivieron alguna vez durante su carrera.