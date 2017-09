Cayó un duro: ¡qué palazo se pegó el cantante de Metallica!

James Hetfield, el cantante y guitarrista de Metallica, tuvo un peque帽o contratiempo durante su concierto del lunes en 脕msterdam (Holanda), al caer en un agujero del escenario en plena actuaci贸n.





El grupo de m煤sica, que arrancaba una gira europea en el Ziggo Dome holand茅s, interpretaba una de las canciones incluidas en su 煤ltimo 谩lbum, Now that we're dead, cuando Hetfield se dio vuelta y cay贸 en un agujero tras el batero.





Metallica-James hetfield- Accident in amsterdam 2017



En ese momento, el cantante se qued贸 inm贸vil durante unos segundos hasta que fue asistido por parte del personal de seguridad, mientras el resto de la banda sigui贸 tocando.





"S铆, estoy bien. 驴Mi ego? No demasiado. Pero estamos bien. Hiere mis sentimientos un poquito, quiz谩s", brome贸 Hetfield al concluir la canci贸n, dirigi茅ndose al p煤blico.





Fuente: 20minutos.es