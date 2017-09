Agredió al árbitro por no estar de acuerdo con un fallo

En este caso, el actor principal de esta historia es el alemán Wilhelm Ott, quien se midió ante el montenegrino Nihad Nasufovic en una pelea promocional del la MMA en Berlín. Todo transitaba en un trámite parejo, hasta que el balcánico comenzó a ser superior y, en un avivada, tomó a su rival por el cuello, apostando a una toma.





Ott no podía safar y se veía venir que el árbitro para la pelea, cosa que finalmente sucedió, dándole la victoria a Nasufovic. Pero el que no se mostró muy contento fue el bávaro, que inmediatamente se levantó e increpó al juez al no estar de acuerdo. Al principio fue solo un empujón, pero no conforme con eso le aplicó un derechazo al cuerpo que obligó a que gente de afuera de metiera para evitar algún mal mayor.





Lógicamente fue descalificado y se presume que le caerá una fuerte sanción.

Las artes marciales mixtas tienen un repertorio muy amplio. Desde KO brutales, pasando por tomas, llaves y rendiciones, que hacen que el público sienta atracción. Pero hay veces en la que sorprende con las acciones de sus participantes.