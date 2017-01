Video: Emma Mas tuvo su presentación oficial y se animó a elegir entre Messi y Maradona

Emmanuel Mas, que ya entrenó un par de veces en el Trabzonspor de Turquía, tuvo su presentación oficial en la mañana del jueves. El sanjuanino participó de la conferencia de prensa y ya tiene su clásica foto con la camiseta N°3.

El surgido en San Martín respondió a las preguntas de los periodistas con la colaboración de un traductor. "Es algo muy lindo, algo que siempre soñé llegar a Europa. Le agradezco al club por haber confiado en mí. Estoy muy contento y mi familia está muy feliz de llegar a esta ciudad tan linda" señaló Emmanuel ante la primera consulta.

Mas también fue consultado por su manera de jugar y allí respondió: "Mi estilo es ofensivo me gusta atacar mucho, pero tener un técnico en la Selección al que le gusta defender y estar bien posicionado tácticamente me sirvió mucho. Mi característica es pasar por sorpresa y llegar al fondo con más fuerza".

¿Cómo es jugar con Messi?, consultaron los turcos y el ex San Lorenzo señaló: "Es algo soñado, tenerlo de compañero es muy lindo. Es disfrutarlo porque hace cosas que nunca imaginamos, juega como en la play.

La pregunta incómoda llegó y Emma no la esquivó. Fue tan sencilla y directa que no necesitó del aporte del traductor ¿Messi o Maradona? "A mí me toca vivir y disfrutar a Leo. No tuve la suerte de verlo a Maradona jugar en vivo y por eso me voy a quedar con Leo. Estoy en esta época en la que él es el mejor del mundo" señaló el sanjuanino.

Emmanuel continúa con los entrenamientos de doble turno que realiza el plantel antes de la vuelta a la actividad. Su estreno podría ser el 15 de enero como visitante del Bursaspor.

Embed .