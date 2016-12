Vení a Canal 8 este viernes, todavía tenés tiempo para entregarle tu cartita a Papa Noel

Es que el hombre de rojo sinónimo de la magia de la Navidad, visitó Canal 8 y accedió a sacarse fotos con decenas de niños que le pidieron sus regalos y hasta se animaron a tocarle la barba o hacer alguna broma.





Pero esto no fue todo, es que también hubo adultos que se animaron a sacarse la foto. "Yo soy sanjuanino pero vivo en Buenos Aires y siempre que vengo paso por Canal 8, ahora que está Papá Noel no me lo puedo perder", aseguró un hombre sonriente mientras posaba junto a este icono de la Navidad.





Pero eso no es todo porque además de recibir las cartas de los chicos, Papá Noel aprovechó para pedir ayuda para conseguir donaciones de regalos para otros chicos.





Si querés ver a Papá Noel podés acercarte a Canal 8 en la Galería Estornell en horario de 18 a 20. Allí podrás entregar tu cartita y de paso ayudar a Papá Noel con regalos para otros chicos.

Hubo de todo, chicos con largas listas en las que piden diferentes regalos, otros niños sólo pidieron una sola cosa y algunos ni traían la cartita, lo único que querían era cumplir su sueño de darle un beso a Papá Noel.