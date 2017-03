¡Vamos! Los Jaguares vencieron 36 a 24 a los Lions en cancha de Vélez

La franquicia argentina Los Jaguares, en una sólida producción, derrotó este sábado categóricamente a los subcampeones, los Lions sudafricanos, por 36-24 y de esta manera alcanzaron su segunda victoria en el torneo Súper Rugby, que reúne a los equipos del hemisferio Sur y Japón.



La franquicia argentina alcanzó la punta de su Conferencia, que comparte con su ocasional adversario y con los Sharks, con nueve unidades.



El partido correspondiente a la tercera fecha del torneo se disputó en el estadio de Vélez Sarsfield y fue dirigido por el árbitro sudafricano Nick Briant. Al cabo de la etapa inicial, los argentinos ganaban por 21-7.

Los Jaguares, en sus dos presentaciones anteriores por el torneo 2017, vencieron a los Kings por 39-26 y cayeron la semana pasada con Stormers 32-25, ambos de Sudáfrica



Previamente, esta tarde por el mismo grupo los Sharks derrotaron a los Warathas por 37-14

Los cuatro tries del conjunto argentino fueron marcados por Joaquín Tuculet, Ramiro Moyano, Jerónimo De la Fuente y Nicolás Sánchez, quien además aportó cuatro penales y dos conversiones.



El seleccionado argentino logró su segunda victoria en el certamen en una sólida actuación que marcó su primera presentación en el país, y el sábado próximo se medirá frente a los Warathas en el mismo escenario. Por su parte, los Sharks recibirán en la ciudad Sudáfrica Durban a Lions.



En el primer tiempo Los Jaguares, en interesante labor, marcaron una clara diferencia en todos los aspectos del juego con las variantes en el control y manejo de la pelota, con una defensa sólida y con el poder ofensivo.



En el comienzo del encuentro, el conjunto argentino marcó el primer try en una veloz corrida de Santiago Cordero que habilitó al fullback Joaquín Tuculet y minutos más tarde Ramiro Moyano logró la segunda conquista. En tanto, Sánchez aportó tres penales y una conversión.



El capitán del conjunto sudafricano Warren Whiteley consiguió el primer try para los visitantes, convertido por Ross Cronje.



En la segunda parte, el equipo argentino mantuvo la concentración y la eficacia de sus tres cuartos, que lograron dos conquistas más obtenidas por el rosarino Jerónimo De la Fuente y Nicolás Sánchez.

La franquicia mostró un claro avance respecto a sus dos presentaciones anteriores: tuvo madurez y una conducción colectiva sólida y pareja.



Los puntos a mejorar por la franquicia argentina son la concentración en los minutos finales, en los que sufrieron dos tries; y la disciplina, ya que Tomás Lezana sumó la tercera amonestación en el certamen



Síntesis



Los Jaguares: Santiago García Botta, Agustín Creevy (capitán) y Felipe Arregui; Guido Petti y Matías Alemanno; Pablo Matera, Tomás Lezama y Leonardo Senatore; Gonzalo Bertranou y Nicolás Sánchez; Ramiro Moyano, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando y Santiago Cordero; y Joaquín Tuculet. Entrenador: Raúl Pérez.

Ingresaron: Julián Montoya, Lucas Noguera Paz, Cristián Bartoloni, Marcos Kremer, Javier Ortega Desio, Felipe Ezcurra, Juan Martín Hernández y Matías Moroni.

Lions: Dylan Smith, Robbie Coetzee y Johannes Jonker; Andries Ferreira y Marvin Orie; Albertus Smith,Clyle Brink y Warren Whiteley (capitán), Ross Cronjé y Shaun Reynolds; Anthony Volmink, Harold Vorster, Jacques Nel y Courtnall Skosan; Jaco van der Walt. Entrenador: Johan Ackerman.

Ingresaron: : Malcolm Marx, Jacques van Rooyen, Ruan Dreyer, Lourens Erasmus, Jaco Kriel, Faf de Klerk, Andries Coetzee, Sylvian Mahuza.



Tantos en el primer tiempo: 4' try Tuculet (J), 7' penal Sánchez (J), 11' Whiteley por Cronje (L), 16' try Moyano convertido por Sánchez (J), 25' penal Sánchez (J), 32' penal Sánchez (J). Resultado parcial: Los Jaguares 21- Lions 7

Tantos en el segundo tiempo: 3' penal Sánchez (J), 7' try van Rooven (L), 13' try De la Fuente (J), 18' try Sánchez convertido por el mismo (J), 33' try Marx (L) y 38' try Witheley convertido por van der Walt (L). Resultado final: Los Jaguares 36- Lions 24.



Amonestado en el primer tiempo: 20' Ferreira (L)

Amonestado en el segundo tiempo: 15' Robbie Coetzee (L), 31' Lezana (J).

Arbitro: Nick Briant (Sudáfrica).

Cancha Vélez Sarsfield.