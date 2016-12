UPCN sumó un armador con la ambición por seguirse fortaleciendo

UPCN San Juan Voley fichó al armador Martín Kindgard, quien se sumó inmediatamente a los entrenamientos del equipo. Kindgard, quien estuvo jugando en Italia, ocupará precisamente la plaza que dejó vacante el italiano Valerio Vermiglio, a quien el club desvinculó hace unos días y que fue de público conocimiento. En principio, el armador estará habilitado para integrar el plantel que este jueves recibirá a Obras Udap Voley a las 21 en un nuevo clásico sanjuanino y en la continuidad de la Liga Argentina.

El armador nacido en Jujuy el 15 de diciembre de 1986 estuvo compitiendo en el Rinascita Volley Lagonero de la Lega Volley A2, y aceptó el ofrecimiento del hexacampeón argentino para ponerse a las órdenes de Fabián Armoa.

Se trata de un jugador con amplia experiencia. Empezó a jugar en Sociedad Española de Jujuy y a los 18 años fue fichado por el Volley Brolo italiano. A fuerza de talento llegó a la prestigiosa A1 de Italia. Por su parte, en clubes de Argentina jugó con las camisetas de Sarmiento Santana Textiles y también en Puerto San Martín Voley.

"Es un orgullo que me hayan convocado desde UPCN. Vengo con muchas expectativas, muy motivado y quiero darle toda mi experiencia al equipo. Me sorprendió y me llenó de satisfacción que un club como UPCN se haya fijado en mí, estoy feliz de poder vestir esta camiseta", señaló Kindgard, quien este lunes por la mañana se sumó al entrenamiento con pesas y por la tarde hará su primera práctica con pelota junto a sus nuevos compañeros.

"Cuando me tocó a enfrentar a UPCN siempre vi a un equipo muy sólido, de altísimo nivel. Por eso, poder estar ahora de este lado y defendiendo la camiseta del campeón es un logro muy importante a nivel personal. En lo individual quiero aportar todo lo que sé y estar siempre disponible y funcional al equipo, mientras que a nivel grupal todos sabemos que UPCN siempre juega para ser campeón y eso es muy motivador", indicó. (prensa UPCN).