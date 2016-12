Uno de los sobrevivientes de la tragedia en Brasil dijo que el conductor se cruzó de carril

Matías Ramírez, sobrevivió al accidente del micro en la ruta brasileña de San Luis Gonzaga. En diálogo con el periodista Luis Novaresio en radio La Red, el joven dio algunos detalles de lo poco que recuerda antes de que el micro desbarrancara.

"Todos son alumnos secundarios. Yo estaba durmiendo cuando ocurrió todo. Los que viajaban en la parte de arriba me dijeron que de un momento a otro el colectivo se cambió de carril y empezó a ir a contramano porque el conductor se durmió", contó Matías, quien dijo que apenas sufrió algunos cortes en la cabeza. "Estoy bien", confirmó el joven, proveniente del Colegio Jansen

Sobre la versión de que el micro no contaba con la cantidad suficiente de cinturones de seguridad, el alumno dijo que en su caso no vio ninguno. "No los usamos, pero creo que no había", agregó. Dijo que la asistencia tardó en llegar por lo menos una hora y que uno de sus compañeros está grave.

Otro de los que relataron lo ocurrido fue uno de los coordinadores. Según dijo, estaba al lado del chofer cuando ocurrió todo. "Me dormí dos segundos y cuando me desperté estaba al costado de la ruta. Salí expulsado y es lo único que recuerdo", contó el joven.

Dijo además que viajaban 66 estudiantes, dos padres, tres coordinadores y dos motoristas. "Era un viaje para culminar sus estudios y divertirse", agregó.

