Unión no jugó bien pero se quedó con el triunfo ante Chaco For Ever

El partido de Unión ante Chaco For Ever, no fue el esperado pero a pesar de ello el Azul se quedó con el triunfo.

Durante los primeros 45 minutos el encuentro fue chato y carente de emoción. Recién en el complemento ambos equipos despertaron.

A los 28 minutos, Yony Angulo anotó el primer y único gol del partido que permitió a los de Villa Krause llevarse los tres puntos.