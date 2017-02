Uñac convocará a los docentes a mediados de febrero: la base de la propuesta será de un 17%

El gobernador de la provincia Sergio Uñac habló esta mañana con el programa Levantate que emite radio Blu y Canal 8 sobre la próxima reunión con los gremios docentes en el marco de las paritarias. Confirmó que la propuesta base será del 17% teniendo en cuenta la última inflación registrada.

Asimismo, dijo que la inflación real del año anterior fue del 36% y lo otorgado había sido del 33% por lo que no hubo desfasaje. También señaló que el plus fue el más alto del país (junto con Santiago del Estero). "Dimos casi 6 mil pesos siempre pensando en que la administración pública no pierda. Sabemos que nunca alcanza pero tenemos que pensar en no gastar más de lo que ingresa.

Por esa razón, se ofrecerá un 17% como base y "discutiremos a ver a dónde podemos llegar. Queda mucho aún", dijo el mandatario provincial.