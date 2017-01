Una vieja gloria de Boca criticó fuerte a Gago y lo acuso de intentar ser el "jefe"

Siempre después del algún Superclásico queda mucha tela por cortar tanto de un lado como del otro, y en esta ocasión una ex gloria de Boca se despachó con dos jugadores xeneizes.

Vicente Tano Pernía, lanzó munición pesada luego de la derrota ante River en Mar del Plata y le apuntó a Fernando Gago y Ricardo Centurión.

El ex marcador de punta disparó especialmente contra el capitán del equipo: "Mientras estaba Tevez, [Gago] no opinaba y no hablaba con los referís. No hacía gestos, casi que no gesticulaba, pero ante River gesticuló todo el partido. Perdíamos 1-0 y estuvo hablando con el árbitro como un minuto y medio, y es un minuto y medio que se perdió de jugar el partido", lanzó el bicampeón de América 77-78.

Más tarde, su análisis fue más contundente y dijo: "Parece que ahora que se fue Tevez se pone como jefe y no te tenés que poner como jefe otra vez, tenés que jugar, meter y correr".

Igualmente, el también campeón intercontinental 77′ reconoció que el volante "es un jugador excelente desde lo técnico" y destacó su habilidad para lograr una buena ubicación y así poder recuperar muchas pelotas, aunque dijo que no es el "típico cinco" que le gusta".

En cuanto al funcionamiento del equipo, Pernía se mostró en desacuerdo con la estrategia de los mellizos: "Salen todos jugando con delanteros rivales a dos metros, la verdad no lo entiendo. Se arriesga inútilmente. No podés copiar al Barcelona con jugadores que están de casualidad en Primera División. ¿Cuál es el concepto de salir jugando?, no sólo Boca, digo todos los equipos pasa esto".

Por otro lado, también criticó a Ricardo Centurión, que se apoderó de la número 10 tras la salida de Carlos Tevez. Dijo que el ex Racing "no es mal jugador, pero le diría que no gambetee en la mitad de cancha porque perdió tres pelotas y fueron tres situaciones de gol."

Tampoco se mostró conforme con la actitud de Guilermo, que fue expulsado por Pitana tras ingresar al campo de juego: "En un amistoso aunque sea River hay que cuidarse más de rezongar. A los cinco minutos ya estaba peleando con los árbitros y eso medio que exaspera el partido y no me parece del todo bueno. Sé que él tiene el carácter de los que sentimos la camiseta, pero en un partido más tranquilo con esto desde afuera ayudamos que se caliente". No obstante, indicó que, en su opinión, Guillermo "es el mayor ídolo. Es un genio como persona, profesional y jugador", finalizó.