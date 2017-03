Una mujer prendió fuego a su ex novio por celos

Un hombre fue atacado por su ex novia, una mujer con la que llevaba tres años de convivencia. Luego de una fuerte discusión por celos, la mujer lo roció y le quemó más del 60 por ciento de su cuerpo. La víctima estuvo diez días internado en coma farmacológico y logró recuperarse. Ahora exige justicia por su caso y que la agresora esté presa.

El hecho ocurrió el 25 de febrero del año pasado cuando luego de una discusión la mujer lo prendió fuego.

"Como consecuencia de ese ataque estuve 10 días en coma farmacológico, tiempo en el cual estuve entubado, ya que al tener las vías aéreas quemadas existía la posibilidad de que se me cerrara la garganta y me asfixiara; también me fallaron los riñones, el corazón y otras complicaciones propias de un Gran Quemado, que por poco me ocasionan la muerte", relató la víctima y agregó: "finalmente me recuperé y me dieron de alta 3 meses después, con un cóctel de drogas que debía ingerir a diario para calmar los terribles dolores producto de las quemaduras".

Ahora, el hombre exige que se haga justicia por lo que le pasó ya que la causa del hecho está caratulado como lesiones graves y para él todo fue un intento de homicidio. La mujer está libre.