Una mediática se derrite por el Kun y Karina abre los ojos

Belén Etchart, ex Gran Hermano, realizó calientes declaraciones y se atrevió a responder un divertido "ping pong" de preguntas donde le tocó elegir, por ejemplo, entre Lionel Messi y Ezequiel Lavezzi.

"El más lindo de todos es el Kun Agüero. Me gusta usar tanga, es más cómodo. El tamaño sí importa. El sexo oral es importante. Tuve sexo en un micro y me queda pendiente hacerlo en la playa. Mi primera vez fue a los 19 años", lanzó en El Show Del Espectáculo conducido por Ulises Jaitt, y agregó: "Me ofrecieron plata por sexo".

Por otro lado cuando tuvo que elegir entre Lionel Messi y Ezequiel Lavezzi la morocha se quedó con la Pulga.

Fuente: RatingCero.