Una madre logró fotografiar al "ángel de la guarda" de su hijo

La estadounidense Natasha Rummelhoff ha sacudido las redes sociales con una fotografía en la que su hijo Ryker, de cinco años, aparece acompañado por padre y su 'ángel de la guarda' en una velada en torno a una fogata.

Según 'The Daily Mail', la misteriosa instantánea fue tomada el mes pasado en el jardín de la familia. Una figura gris con lo que parecen ser dos alas aparece a poca distancia del chico, que está acompañado por su padre.

Rummelhoff reconoce no ser una mujer religiosa y no creer en los ángeles. No obstante, cree que la figura es el espíritu de su padre, Mike Decker, que protege a su nieto Ryker. El menor decía tiempo atrás tener miedo de unas supuestas apariciones de "demonios".

La foto ha causado un gran revuelo en las redes sociales. Hay opiniones para todos los gustos. Algunos usuarios apoyan la versión del 'ángel custodio', aunque otros piensan que se trata de un mero montaje fotográfico.





Embed Mysterious ‘guardian angel’ appears in picture next to toddler https://t.co/1sQtGRr3Pr pic.twitter.com/Nbuhpr5wSV — Daily Mail US (@DailyMail) 1 de diciembre de 2016