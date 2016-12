Una imagen sobre no obligar a los niños a saludar se hizo viral

Kattie Hetter escribió un artículo para CNN con consejos para que los padres le enseñen a sus hijos que no tienen la obligación de tocar a nadie y que eso no tiene porqué ser una falta de respeto. Por ejemplo, dice a su hija, "me gustaría que abrazaras a la abuela, pero no tienes que hacerlo si no quieres".

Parece obvio, ¿no? Pero ni siquiera lo pensábamos al abrazar a nuestros tíos y abuelos bajo la atenta mirada de nuestros padres, y es algo que reproducimos con los niños, a pesar de que alguna vez tampoco quisimos dar un beso porque una barba amenaza, ni queríamos dar un abrazo porque alguien olía mal. Es "educado" y por tanto, respetado.

Es crucial enseñar a los niños la validez de sus instintos y sentimientos. Puede que no sean capaces de articular las razones para no ser afectuosos— y ellas no tienen que necesariamente ser graves, pero es tan valido no aceptar un abrazo un día caluroso para un niño como para un adulto.

Hetter dice que darle a su hija la libertad de decidir quién la toca no significa que puede ser maleducada con la gente.

"Debe saludar educadamente, los conozca o no. Cuando nos saludan familiares o amigos, le doy la opción de un abrazo o chocar los cinco. Como ha visto adultos darse la mano, a veces ella misma ofrece esa opción".

Fuente: upsocl