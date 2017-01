Una foto fue bloqueada por Facebook por ser "explícitamente sexual"

La administración de Facebook está siendo sometida a una nueva ola de críticas debido al exceso de sus filtros de imágenes. En una página de 'historias, curiosidades y vistas de Bolonia' redactada por la escritora italiana Elisa Barbari, Facebook bloqueó una fotografía de la estatua del siglo XVI del dios Neptuno. El motivo fue el "excesivo grado" en que se enseñaba el cuerpo humano en esa imagen.

La escultura de 'gigante', según lo llaman afectuosamente los boloñeses, se sitúa en la plaza de Neptuno y fue elegida por la autora para ilustrar su microblog, según 'The Daily Telegraph'. Barbari pidió una aclaración a la administración de la red social y la recibió.

En un comunicado Facebook le explica el porqué de la no publicación de la foto: "No ha sido aprobada porque no respeta la línea publicitaria de Facebook promoviendo el uso de imágenes o videos de desnudos o escotes demasiado profundos, aunque sea para fines artísticos o educativos".

"¿Cómo puede un trabajo artístico, nuestra estatua de Neptuno, ser objeto de censura?", exclamó indignada la escritora en un comentario concedido al periódico británico. "¡Cosa de locos!"

estatua2.jpg

No es la primera vez que Italia se enfrenta a una censura de imágenes "atrevidas" por parte de esta red social. Así, en octubre pasado Facebook borró la fotografía de una modelo parapléjica italiana por haber enseñado un pezón en un desfile. Después Facebook reconoció que era por error, diciendo que su equipo "examina millones de indicaciones cada semana y a veces nos equivocamos".