Una droga 85 veces más fuerte que la marihuana preocupa en Nueva York

En julio de este año, el distrito neoyorquino de Brooklyn fue escenario de un auténtico 'episodio zombi': decenas de personas deambulando por las calles desorientadas, vomitando y echando espuma por la boca. Algunas incluso perdieron la conciencia y cayeron al suelo. Un análisis publicado esta semana en la revista 'The New England Journal of Medicine' ha confirmado las sospechas y revela la causa de una escena que parecía una película de ficción. Eran los virulentos efectos de una espeluznante droga.

El científico de la Universidad de California Roy Gerona ha analizado la sangre y orina de las 33 personas que tuvieron que ser hospitalizadas tras el incidente. El estudio concluye que sufrieron una sobredosis de una marihuana sintética conocida como K2, spice o amb-fubinaca, que es 85 veces más potente que el cannabis común.

Este estupefaciente suele causar en quienes lo consumen múltiples estragos, entre ellos una excesiva sudoración y mirada perdida mientras que su frecuencia cardiaca permanece normal. Como apunta Gerona, los movimientos de los afectados se tornan lentos y mecánicos, y hasta "durante períodos intermitentes hacen gemidos de zombi".

El científico se muestra preocupado por el aumento del acceso a las drogas sintéticas en el mercado negro, donde es fácil obtenerlas. Gerona pretende junto a sus colegas "llamar la atención de los responsables de la formulación de políticas" sobre la materia, ya que es "un problema urgente que necesita una solución".

Embed