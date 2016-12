Un policía se hizo una selfie jugando con el arma oficial

La policía de Neuquén ordenó una investigación administrativa sobre un efectivo de esa fuerza que se sacó una selfie, que prontamente se viralizó en las redes sociales de la región, jugando con el arma reglamentaria dentro de un automóvil.



Desde este fin de semana, la imagen de un policía vestido de civil en compañía de una joven empezó a circular por los teléfonos de los vecinos de Cutral Co.



La indignación y el malestar por la actitud del efectivo llevaron a que la fotografía llegara a los medios de comunicación y la opinión pública sobre su comportamiento fue lapidaria.



Desde la Dirección de Seguridad Interior de Cutral Co, alertados sobre esta situación, aclararon que ya tienen en su poder una copia de la fotografía y que se inició una investigación interna por la actitud del efectivo, ya que "en principio no correspondería con el accionar policial", sentenció el comisario Víctor González.



En declaraciones al diario LM Neuquén, explicó que el caso se encuentra en plena etapa de investigación, por lo que no es posible dar nombres ni cargos del policía en cuestión.



Sin embargo, indicó que, en base a las primeras averiguaciones, "se trata de un efectivo con un par de años en la repartición y que se desempeña en la zona de la Comarca".



Paralelamente, el portal local Cutral Co al Instante publicó que el agente que aparece en la imagen se desempeñaría en el área 1 del Comando Radioeléctrico de Plaza Huincul y que la joven que lo acompañaba en ese momento sería familiar suya.



Apenas se difundió la imagen, otro portal de Plaza Huincul hablaba de que la mujer sería menor de edad, pero luego se aclaró que se trata de una joven mayor de 18 años.



"Ante la aparición en los medios, nosotros tenemos la obligación de hacer lo que corresponda a nivel administrativo, por lo que se inició una investigación preliminar sobre el accionar del efectivo", sostuvo el comisario y resaltó que en este tipo de situaciones se debe tener "mucha cautela".



El reglamento de la Policía establece que los uniformados no se pueden apartar o dejar en cualquier lado el arma reglamentaria, incluso cuando están de franco de servicio.



La 9 milímetros que entrega la fuerza es para utilizar en defensa de la población o, dado el caso, en defensa propia.



De ahí que haya generado tanta consternación la foto que se viralizó en la redes sociales.