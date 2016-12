Un jugador del Chapecó se despertó del coma y preguntó cómo había salido el partido

Uno de los sobrevivientes de la tragedia del club brasileño de fútbol Chapecoense, el defensor Helio Neto, fue desconectado del respirador artificial y, por sus primeras palabras, se desprende que no sabe que el avión se estrelló ni las consecuencias del accidente, mientras que uno de los médicos que lo acompaña en su recuperación contó que el jugador preguntó varias veces cómo terminó el partido que iban a jugar contra Atlético Nacional por la final de la Copa Sudamericana.

El zaguero de 31 años, uno de los seis sobrevivientes del siniestro aéreo, ya puede hablar luego de haber sido desconectado de la respiración artificial y, según consignó el medio brasileño O Globo, aseguró a los médicos no acordarse de cómo sucedió la tragedia ni qué le causó las lesiones que tiene.

Asimismo, O Globo citó que en varias ocasiones Neto preguntó a los médicos cómo terminó el partido contra Atlético Nacional.

Según Carlos Mendonça, médico que acompaña a los sobrevivientes en Brasil, están trabajando en una "orientación psicológica" para evitar que el jugador sepa lo que pasó.

"Hay una recomendación de un psicólogo para no decirle qué ocurrió y evitar un choque emocional que sería perjudicial para la recuperación clínica actual", explicó Mendonça.

"Pudimos retirarle la ventilación mecánica. Continúa en terapia intensiva, por lo que precisa un acompañamiento a toda hora. Las próximas 48 horas serán importantes, aunque el progreso va bien", afirmó el médico sobre el estado de salud de Neto.

Vuelven a Brasil

Por su parte, el jugador deChapecoenseAlan Ruschel y el periodista Rafael Henzel, dos de los seis sobrevivientes de la tragedia aérea ocurrida en Colombia el 28 de noviembre, evolucionan satisfactoriamente en una clínica colombiana y serán traslados en los próximos días a Brasil, informaron los médicos que los asisten.

"Estamos organizando la logística para el traslado en los próximos días de Alan y Rafael", informó el director médico del Hospital San Vicente Fundación de Rionegro, Ferney Rodríguez, en conferencia de prensa, según un cable de la agencia de noticias española EFE.

El especialista no descartó que el regreso de los dos sobrevivientes se realice hoy, pero aclaró que depende de la coordinación del tema logístico y de un examen que le realizarán a Henzel para determinar si su estado pulmonar le permite realizar el viaje. "Le haremos una tomografía de control para mirar cómo está su estado pulmonar para ir planeando toda la logística médica necesaria para el momento en el que sus condiciones clínicas permitan el traslado a Brasil", detalló.

Rodríguez se mostró positivo con respecto al traslado y anunció que el periodista desde el viernes pasado se encuentra "tranquilo" en una habitación, con un estado respiratorio "satisfactorio". "El proceso infeccioso pulmonar está siendo controlado. Y la evolución de la fractura del pie derecho es adecuada", apuntó el médico sobre Henzel.

En cuanto a Ruschel, defensor de Chapecoense, su estado le permite tener el aval para retornar a Brasil con todas las condiciones de seguridad, pues continúa evolucionando de "forma tranquila" en su habitación y los especialistas le están controlando un proceso infeccioso urinario.

En el caso del jugador Helio Neto, continúa con "estricta vigilancia" en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y su traslado se ve aún distante, pese a la notable mejoría que reportaron los médicos en el último día. "Completó 24 horas liberado del ventilador (respirador artificial). Su condición pulmonar continúa siendo crítica, pero ha tenido evidentes demostraciones de mejoría y somos optimistas con su evolución", manifestó Rodríguez.

Aunque también permanece en la UCI, el portero Jackson Follmann sigue evolucionando y en el último lavado quirúrgico que le realizaron los especialistas encontraron el muñón en condiciones "aceptables y un poco tranquilizadoras" en relación con el proceso infeccioso de la pierna derecha.

El especialista afirmó que no fue necesario ampliar la amputación durante la cirugía de lavado, pues "cada vez el estado de los tejidos es mejor". No obstante, el control completo del proceso infeccioso amerita una vigilancia diaria y aún no pueden descartar por completo una nueva amputación.

Rodríguez explicó que "manejamos las condiciones" de los dos miembros inferiores y le están tratando lesiones en la pierna izquierda, donde le colocaron un espaciador.

vivir para contarla. El zaguero Helio Neto, de 31 años, permaneció diez días con respiración artificial.