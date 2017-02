Un fiscal pide que Cristina vaya a juicio oral por "el dólar futuro"

En noviembre de 2016, el juez Claudio Bonadio, a cargo del expediente, aseguró en un fallo que ya estaba demostrado que Cristina Kirchner había cometido un delito: "Quedó diferenciado cuando el abuso es cometido: es cuando el dólar futuro es ofrecido a un precio que no es de mercado, esto es independiente a cómo termina el negocio. Es decir, el abuso de confianza se configura en el momento en que uno hace el abuso".

"El perjuicio económico no tiene nada que ver con el abuso jurídico con que el administrador usó los bienes que no eran propios; el tipo penal se configura cuando el Banco Central ofrecía el dólar futuro a un precio que se sabía que el mercado no iba a sostener", explicó en diálogo con radio Nacional.

Luego de esto, Cristina Kirchner había dicho que quería ir a juicio oral "lo antes posible" a través de un escrito que presentó su abogado Carlos Beraldi: "La doctora Kirchner quiere defenderse en juicio oral y público. Ella dice que en papel se puede escribir cualquier cosa, pero en una audiencia oral, donde hay que poner la cara, las cosas son distintas", aseguró.

En el expediente también están procesados Alejandro Vanoli Long Biocca y Miguel Ángel Pesce, presidente y vicepresidente del Banco Central, respectivamente; y de otras autoridades de la entidad: Pedro Martín Biscay, Sebastián Andrés Aguilera, Flavia Matilde Marrodan, Alejandro Formento, German David Feldman, Juan Miguel Cuattromo, Bárbara Emilia Domatto Conti, Mariano Beltrani, Cristian Alexis Girard, Guillermo Mario Pavan y David Rene Jacoby.

La denuncia por "defraudación contra la administración pública" la habían presentado integrantes del ahora frente oficialista Cambiemos, los diputados Federico Pinedo (PRO) y Mario Negri (UCR), por las operaciones de venta de dólares en el mercado de futuros a un precio "muy inferior al del mercado" y que estaba incluso por debajo del dólar ahorro: se denunció que un dólar que era vendido a 10,65 cuando podía serlo a 14 o 15 pesos.