Al contrario de lo que podría creerse, el movimiento de las piernas no fue lo que produjo la ruptura de la pared uterina. La paciente, además, no presentó ningún síntoma que alertara a los médicos. No sentía dolor, ni ningún cambio interno. Tampoco podía acusársela de no tener experiencia en embarazos: en su vientre crecía su sexto hijo, según reportó The New England Journal of Medicine.