Un clásico catalán: Messi hizo un gol y Barcelona goleó a 4 a 1 al Espanyol

Barcelona venció al Espanyol por 4-1 en el clásico catalán jugado en el Camp Nou. El equipo de Luis Enrique se quitó la presión de encima al conseguir la victoria y no alejarse más del Real Madrid (líder de La Liga con 37 unidades). Con este resultado el equipo de Lionel Messi suma 34 puntos. Por otro lado, la visita no pudo extender su racha de once cotejos seguidos sin perder y se quedó en la novena posición de la tabla con 22 puntos.

Goles Barcelona

El primer gol llegó por parte del uruguayo Luis Suárez al minuto 17, quien recibió un magistral pase de Andrés Iniesta, se quitó de encima al mexicano Diego Reyes y definió dentro del área a la derecha del portero Diego López. La segunda conquista llegó por parte del mismo Suárez, cuando a los 66' Lionel Messi regaló una extraordinaria jugada con la que se desprendió de cinco rivales, disparó al arco y el rebote que dejó el arquero fue aprovechado por el exdelantero del Liverpool.

A los dos minutos del 2-0 llegó la anotación que aseguró el encuentro. Messi nuevamente realizó una jugada vistosa con la que superó a cuatro defensores del Espanyol, sirvió a Jordi Alba dentro del área y el lateral izquierdo definió cruzado para marcar el tercero.

El descuento llegó por parte de David López a los 78'. El español aprovechó una buena jugada colectiva de sus compañeros para pegarle en primera tras el centro de Gerard Moreno y vencer el arco de Marc Ter Stegen.

La estocada final llegó al minuto 90. La figura del partido apareció otra vez, aunque ahora para anotar el último gol del partido. Lionel Messi inició una jugada por el lado derecho del campo, sirvió para Suárez y el uruguayo le devolvió el balón por encima de los defensas del equipo de Quique Sánchez. La 'Pulga' generó los aplausos de todo el estadio al patear y hacer el entrar la pelota al arco entre las piernas de Diego López con un remate sutil.

Se esperaba un reñido partido por el momento que pasa el Barcelona (recibió un gol de Sergio Ramos al último minuto del derbi español y se dejó empatar el partido). El equipo azulgrana no esperaba alejarse tanto del conjunto dirigido por Zinedine Zidane (diferencia de 7 puntos antes del encuentro de esta tarde). Sin embargo el conjunto culé dominó a su rival sin apuros.

