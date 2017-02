Un chico mató a su cuñado por golpear a su hermana y a su madre

Un hombre que había golpeado violentamente a su pareja y madre de su hijito e intentó hacer lo propio con la madre de ella, que tenía en brazos a una bebé, fue asesinado por el cuñado, menor de edad, cuando éste intentó defender a su familia.

Hasta ahora el autor no pudo ser localizado y el caso por el momento está en manos de la fiscal Claudia Ríos Ortiz, de Homicidios.

Este grave suceso que podría haber tenido derivaciones aún más graves es el epílogo de una serie de golpizas y amenazas de las que era víctima permanente Antonella Quintero (21), quien por enésima vez era blanco de la violencia de su pareja Marcos Ríos (28), alias Layon.

La situación entre ambos ya era insostenible. La joven le contó a Diario UNO todas las vicisitudes de la cual era víctima a lo largo de años por parte de su pareja, a quien no se animaba a dejar porque la tenía amenazada de que le "iba a matar a toda mi familia".

"Los golpes que usted ve que tengo le demuestran que era capaz de todo, porque se drogaba permanentemente y esto agudizaba aún más su violencia, que incluso la hacía extensiva a nuestro hijo. El había salido de la cárcel hace 2 meses y no paraba de robar. El sábado se descontroló una vez más y me pegó por todos lados", dijo Antonella, a la vez que mostraba los grandes hematomas en su cuerpo. Y agregó: "Una vez incluso trató de ahogarme para que fuera a buscarle cocaína, cosa que yo no hacía porque no soy consumidora".

Amenazas constantes

La joven aún bajo shock contó que"el domingo a la mañana me dijo 'mirá que yo estoy dispuesto a todo', en clara alusión a que podía atacar a mi familia. Para que me dejara salir de nuestra casa, en la calle Vieytes, le permití que se quedara con $1.900 y también vendió pertenencias mías para ir a comprar droga. Luego pude salir y venir acá, a la casa de mi abuela, para decirle que lo iba a denunciar. Ella estuvo de acuerdo. En ese momento sonó mi celular. Era él. Me dijo que también arremetería contra mi madre, Paola Carolina Quintana. Me fui a la Comisaría 16 para denunciarlo y allí me hicieron esperar un montón pese a las condiciones en las cuales me encontraba y tras contarles lo que estaba pasando". Antonella se mira los golpes y con lágrimas recuerda el peligro al cual estaban expuestos su madre y otros cuatro hermanitos que viven en la calle 25 de Mayo de Las Heras . Y su preocupación no era infundada porque su pareja finalmente llegó hasta ese domicilio.

Ataque final

Antonella recordó que "pateó la puerta y preguntó '¿dónde está esa gila?', en clara alusión a mí. Mi madre, que ya había sufrido mucha violencia a lo largo de años de parte de él, estaba aterrorizada. En casa estaban mis hermanos César, de 17 años, una de 14, una beba de 6 meses, y otros dos de 5 y 9 años respectivamente",

Entre sollozos la joven, que aún está aturdida por lo sucedido, dijo que "él no paraba de gritar. Yo no estaba allí porque me encontraba denunciándolo en la Comisaría 16. Rompió el marco de la puerta y mi hermano de 17 años la sujetaba para que no entrara. Fue inútil porque él era más grandote. Lo sacó para afuera y forcejearon. A mi pareja se le cayó un revólver y en ese momento mi hermano alcanzó a tomarlo y efectuarle un disparo para detenerlo, porque estaba como loco y era capaz de todo".

Luego se refirió al modo en que se enteró de lo sucedido y dijo: "Fue en la comisaría. No podía creer que mi hermano se hubiera animado porque es un chico bueno. Sin antecedentes y que lo único que pensó fue en sus madre y hermanos. Espero que la Justicia comprenda esto. No es un delincuente", concluyó en un mar de lágrimas tras hacer un repaso de toda su tremenda historia.