Un audio complica a los policías del tiroteo en el que murió un vecino: "Nos equivocamos"

Un audio de la frecuencia policial complica a los efectivos que participaron de la persecución con tiroteo que terminó con un vecino del barrio porteño de Mataderos muerto de un disparo en el pecho. "Hubo un intercambio de disparos y murió un civil", comienza el audio que difundió la emisora A24.En el mismo audio, el policía, que se identifica como "cabo primero Torne de la comisaría 42", advierte a sus colegas: "Los vecinos ya se levantaron... Los que sean de comisaría hay que cuidarse. Está muy jodido, nos equivocamos y pasa esto".Luego aclara que "a los dos polis los pasaron a disponibilidad hasta ver lo contrario, pero bueno... está complicado muchachos".El cabo Torne concluye: "El sargento de guardia de mi comisaría recibió un fierrazo en la cabeza el día de hoy, a razón de este quilombo, por un vecino, y está internado".El hecho ocurrió este martes a las 14:00 en el cruce de las calles Basualdo y Avenida Remedios cuando un patrullero perseguía a un Volskwagen Bora color gris en el que iban dos sospechosos de haber cometido un robo.La víctima -Jonathan Echimborde, de 28 años, padre de tres hijos y fumigador- estaba lijando su camioneta para luego pintarla frente al taller de su padre cuando pasaron los dos vehículos a toda velocidad y a los tiros.A raíz de los disparos, Echimborde cayó herido y minutos después una ambulancia del SAME arribó al lugar y se lo llevó al Hospital Santojanni, adonde llegó muerto.En tanto, la persecución prosiguió y el patrullero logró embestir al Bora sobre la Autopista Dellepiane: el saldo fue un policía herido por la colisión, un detenido -identificado como Juan Buendía Quinteros- y un prófugo.Por haber estado involucrado personal policial en el tiroteo, la justicia ordenó que las pericias balísticas queden en manos de la Gendarmería, sin embargo los especialistas de esa fuerza llegaron al lugar más de tres horas después de los disparos y el padre de la víctima, Oscar Echimborde, denunció que los policías alteraron la escena del crimen.Según se informó hoy, los gendarmes incautaron 11 casquillos de bala no sólo en las inmediaciones de la calle Basualdo al 1600, donde cayó herido Echimborde, sino también en otras calles por donde pasó la persecución que se inició en avenidas Larrazábal y Alberdi y terminó con el choque en Dellepiane y Murguiondo.Las fuentes explicaron que más allá de las 11 vainas, en total se recolectaron 17 indicios balísticos como proyectiles, esquirlas y lugares de impacto. Con esas evidencias, los peritos deberán hacer los cotejos entre las vainas secuestradas y las pistolas calibre 9 milímetros de los policías que participaron de la persecución.Además de las pericias y el audio comprometedor, la justicia cuenta con los testimonios de testigos que afirman que el Bora iba con sus ventanillas levantadas y que el policía que iba de acompañante en el patrullero llevaba medio cuerpo afuera y disparaba.Esta mañana, Daiana, la esposa del joven que murió, lanzó fuertes críticas al accionar de los uniformados y pidió la pena de muerte para los responsables del hecho. "Quiero que los maten, no me conformo con que los saquen del cargo, No se pusieron a pensar que mataron a un inocente", expresó con furia."Necesito respuestas, la ministra (de Seguridad, Patricia Bullrich), tendría que venir a tocar el timbre y decirme que va a ser con esta policía", dijo en rueda de prensa. La expresiones de ira de la mujer estuvieron a tono con las de su suegro quien ayer, poco después de la muerte de Jonathan, se manifestó dispuesto a hacer "justicia por mano propia".Esta mañana, Oscar Echimborde volvió a la carga contra la policía y sostuvo que a su hijo lo mató una bala policial.