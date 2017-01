Un arquero le dijo "no" a Boca porque no lo moviliza

Tras la lesión de Guillermo Sara, Boca Juniors busca un arquero con desesperación. Varios nombres sonaron como prioridad para el club de La Ribera: Marchesín, Andújar, Domínguez, Broun, pero hasta el momento no hay nada confirmado.

En medio de los rumores y antes de que se empiecen a sacar conclusiones, Juan Carlos Olave aclaró que no va a atajar en el Xeneize.

"No voy a atajar en Boca, no me moviliza. A mí lo que me moviliza en Argentina es Belgrano", fueron las palabras del cordobés. "Hay que entender que hay jugadores que no se vuelven loco por los clubes grandes. No me vuelven loco. Siempre prioricé a Belgrano y Gimnasia porque me siento más cómodo donde siento pertenencia", agregó Olave, según transcribe el sitio digital Bolavip.

"Mi paso por River no lo tengo registrado y ellos tampoco a mí porque ni participé. Fui al banco algunos partidos pero nunca me sentí parte", concluyó el polémico guardametas.