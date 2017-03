Un adolescente fue detenido tras chocar contra la casa de Donald Trump

La Policía de Florida (EE.UU.) detuvo a un adolescente y lo derivó a una evaluación mental tras estrellar su auto contra una cerca en las inmediaciones de Mar-a-Lago, la propiedad del presidente de EE.UU., Donald Trump.



Según informó en su cuenta de Twitter la Oficina del Alguacil del Condado Palm Beach, el hecho ocurrió el viernes sobre las 18.00 hora local (22.00 GMT), poco antes de que el mandatario arribara a esta localidad del sur de Florida, en donde permanecerá hasta el domingo.



De acuerdo con la dependencia policial, el menor, cuya identidad no ha sido revelada, manejaba a gran velocidad sobre South Ocean Boulevard y colisionó contra una verja de seguridad colocada en los exteriores de Mar-a-Lago.



Las autoridades no han informado sobre los motivos que originaron el incidente y señalaron que, tras permanecer bajo custodia de la Policía local, el menor de edad recibió una citación judicial por conducción imprudente y fue trasladado a un centro local para una evaluación mental.



Este hecho se da a conocer casi al mismo tiempo de que medios de EE.UU. revelaran que la Casa Blanca activó hoy los protocolos de seguridad luego de que una persona saltara sobre un estacionamiento de bicicletas colocado en frente de la residencia presidencial.



El detenido, que no llegó a cruzar la verja de seguridad, fue detenido y sometido a un interrogatorio, según CNN.



La noche del viernes de la semana pasada, Jonathan Tran, un joven de 26 años, saltó tres verjas de seguridad de la Casa Blanca y permaneció dentro del perímetro de la residencia presidencial por casi 17 minutos, hasta que fue detenido por el Servicio Secreto.



El presidente, Donald Trump, estaba en la Casa Blanca en el momento de la intrusión.